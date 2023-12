Migliori Bubble Tea a Milano zona Duomo

A Milano si richiede sempre di più la bevanda taiwanese Bubble Tea, o Boba Tea. Ecco, quindi la guida dei migliori locali in zona Duomo.

Il bubble tea è diventato molto popolare a Milano, e trovare i migliori posti dove berlo nella zona del Duomo può essere una sfida. Ma non preoccuparti! In questo articolo ti presentiamo una lista dei migliori locali dove poter gustare il bubble tea a Milano zona Duomo.

I migliori posti dove bere il bubble tea a Milano zona Duomo

Se stai cercando i luoghi migliori per gustare un delizioso bubble tea nella zona del Duomo a Milano, hai molte opzioni tra cui scegliere. Frankly Bubble Tea & Coffee è sicuramente una scelta eccellente con le sue tre sedi convenientemente posizionate in Duomo, Naviglio e Porta Venezia. Health Oolong Tea offre, invece, un’ampia selezione di combinazioni già composte. Inoltre, non dimenticare di dare un’occhiata ad altri locali come Chateau Dufan, Coll Bubble Tea e Mister Tea che offrono esperienze uniche.

Esperienze gustative uniche al Frankly Bubble Tea & Coffee

Frankly Bubble Tea & Coffee offre un’esplosione di sapori nel cuore di Milano zona Duomo. Con tre sedi posizionate strategicamente ti permette di personalizzare completamente il bubble tea, creando la bevanda perfetta per i tuoi gusti. Puoi scegliere tra una varietà di basi del tè, tipi di latte, livelli di dolcezza, bolle, topping e dimensioni della bevanda. Il matcha latte con tapioca o fagioli rossi è particolarmente consigliato per un sapore autentico e appagante. Inoltre, offre anche una selezione di diversi tipi di caffè per soddisfare tutti i palati dei clienti.

Gusta il tuo bubble tea personalizzato al Health Oolong Tea

Health Oolong Tea è un luogo ideale per gustare il bubble tea personalizzato. Situato in via Paolo Sarpi, questo piccolo locale offre un’ampia scelta di combinazioni già composte di bubble tea, con ben 87 opzioni tra cui scegliere. Puoi sederti al tavolino e goderti la tua bevanda preferita, come ad esempio il bubble tea al matcha con crema e fagioli rossi. I prezzi variano dai 3,5 ai 5€, rendendo quindi l’esperienza non solo deliziosa ma anche accessibile.

L’offerta di locali dove bere il bubble tea a Milano zona Duomo è vasta e soddisferà sicuramente ogni palato. Ma cosa ci riserva il futuro per questa bevanda così amata? Sarà ancora più diffusa o lascerà spazio a nuove tendenze? Non possiamo fare altro che aspettare e vedere come l’amore per il bubble tea evolverà nei prossimi anni.