La trattoria la Madonnina è una delle più antiche di Milano: la storia.

La Trattoria Madonnina di Milano è una delle più antiche trattorie milanesi che da oltre 200 anni accontenta e non delude i suoi affezionati clienti. Scopri la storia.

La storia millenaria della Trattoria Madonnina di Milano

La Trattoria Madonnina è una presenza costante nella vita dei suoi abitanti. Fondata nel lontano 1722, prende il nome da un’edicola votiva con la Vergine Maria posta sulla facciata dell’edificio. La raffigurazione, infatti, che aveva avuto la funzione di proteggere i mercanti durante i loro viaggi, per l’osteria ha sempre rappresentato una sorta di protezione.

Il locale, poi, ha resistito al passare del tempo diventando un punto di riferimento per coloro che cercano un’esperienza autentica e genuina. All’epoca, infatti, era una piccola locanda con cucina, situata lungo una via strategica, dove sostavano anche carrozze e cavalli. Era un punto d’incontro per chi giocava a bocce. Oggi, invece, la trattoria è stata ampliata e ha un suggestivo pergolato dove si può mangiare.

In sintesi, quindi, la Madonnina ha sempre mantenuto intatte le sue radici, il suo carattere distintivo e il suo spirito più autentico.

Un incontro indimenticabile tra Maria Callas e Giuseppe Di Stefano alla Madonnina

La storia della trattoria La Madonnina, però, è famosa anche per essere stata luogo d’infanzia del tenore Giuseppe di Stefano, nonché indimenticabile occasione di incontro tra quest’ultimo e Maria Callas. Il loro arrivo, infatti, a bordo di una sontuosa Rolls Royce ha segnato un momento indelebile nella storia del locale.

I segreti della locanda

Il primo segreto della locanda è proprio l’ambiente. Nelle sale e nelle pareti tutto racconta qualcosa. Ci sono oggetti memorabili, vecchi mobili, credenze e tovaglie a quadretti. Sembra un film degli anni ’60, la locandina del Teatro alla Scala.

Molto importante, però, è anche la gestione. Ad oggi, infatti, ci sono Angela, Tommaso, Pasquale, Mauro e tutto il loro staff. Essi con la loro pazienza, disponibilità e dedizione portano avanti la tipica cucina lombardo-veneta.