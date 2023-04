La Trattoria la Madonnina a Milano non chiude, ma cambia gestione

Dopo il pensionamento dello storico proprietario, la Trattoria la Madonnina rischiava la chiusura. Si prepara, invece, ad una nuova gestione.

La storica Trattoria la Madonnina, nella vecchia Milano in zona Ticinese (via Gentilino 6), cambia gestione. Attiva da ben tre secoli, nelle scorse settimane sembrava andare incontro ad una chiusura definitiva. L’attività continua con una nuova gestione giovane ma già esperta e capace che porterà avanti la storia e la tradizione di questo locale che esiste da 300 anni, come testimonia un documento che risale al 1722.

La Trattoria La Madonnina chiude

La trattoria Madonnina effettivamente chiude, ma riapre fra un paio di settimane. La causa della chiusura iniziale è stato il pensionamento del titolare Fabio Locatelli, che a La Repubblica dice: “Qui la gente ha sempre trovato sicurezze e una cucina intatta nel tempo. Ho visto bambini piccoli tornare qui vent’anni dopo e portare gli amici. E dispiacersi davvero tanto per questo addio. Insomma, la clientela è stata sempre molto fidelizzata”. Una vita fatta di piatti della tradizione, come la vera cotoletta alla milanese servita rigorosamente su tovaglie a quadri bianchi e rossi, e clienti di ogni genere, dalle celebrità di passaggio in città agli universitari in cerca di un pasto economico prima di lanciarsi nella movida dei Navigli.

La nuova gestione

Le caratteristiche legate alla tradizione resteranno anche nella nuova gestione. Nuovi titolari, ma squadra che vince non si cambia. “Sono convinto che Angela e Mauro faranno un ottimo lavoro”, dichiara l’ormai ex proprietario al Corriere della Sera.

Prepariamoci a riassaggiare i piatti tipici della tradizione come il risotto con l’ossobuco, la cassoeula, i rustin negaa, involtini cotti nel burro e salvia con pancetta, la trippa o i mondeghili. Se si tratta di una rinfrescata, ci si aspetta di trovare gli stessi buoni prezzi con gli gnocchi a 8 €, la cotoletta a 14 €, l’ossobuco e purè a 17 €.