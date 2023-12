Ecco i 4 migliori locali per appassionati di animali a Milano!

Gli animali sono gli amici più fedeli dell’uomo, sono i nostri confidenti, sono sempre pronti a consolarci; ci riempiono di amore, senza chiedere nulla in cambio, diventando così parte integrante della vita di ciascuno di noi. Ecco i migliori locali a Milano perfetti per gli appassionati di animali!

I migliori locali per appassionati di animali

La città e la natura convivono in alcuni locali, rendendoli perfetti per gli amanti degli animali. Ecco, duqnue, i migliori locali a Milano per gli appassionati di animali!

Crazy Cat Cafè

Ispirato ad un Neko caffè giapponese, Crazy Cat è il primo locale a Milano dove 9 gatti circolano liberamente e offrono una straordinaria sessione di pet terapy. Accompagnati dalle fusa dei gatti si potranno gustare deliziosi piatti adatti anche a chi segue una dieta vegana. Sul sito del locale sarà anche possibile leggere una breve descrizione dei 9 felini, indiscussi padroni del locali!

I dodici gatti

La storia di questo locale ha del misterioso, infatti si lega ad una antica leggenda milanese secondo la quale una donna, che abitava in una delle soffitte della Galleria Vittorio Emanuele, ogni giorno dava da mangiare ad una coppia di gatti neri. Oggi la donna non c’è più, ma il team di Dodici Gatti, in collaborazione con la Protezione Animali, continua a prendersi cura dei gatti che liberamente vivono sui tetti della Galleria milanese. Mangiando in questo straordinario locale si potrà contribuire alla cura e al mantenimento di questi meravigliosi animali!

Cheese Park

Dentro ai giardini di Via Dezza si trova un chiosco, che ha le fattezze di un tipico chalet di montagna. Qui sarà possibile gustare ottimi apertivi in compagnia dei nostri amici a quattro zampe! Il Cheese Park, gestito dai proprietari dell’adiacente Baita del Formaggio, offrono un menù a base di salumi e formaggi imperdibile!

Cascina bosco

Nell’hinterland est di Milano si trova l’agriturismo Cascina Bosco, che oltre al tradizionale menù offre anche la possibilità di fare aperitivi in Cascina nel weekend! Proprio vicino al ristorante si trovano alcuni recinti per gli animali che spesso vengono utilizzati per laboratori didattici soprattutto per i più piccoli!