Kebab Limited Edition Uno: spunta la collaborazione tra Kebhouze e Mattel

Kebab Limited Edition UNO arriva a Milano grazie alla collaborazione tra Kebhouze e Mattel

Nel mondo del cibo di strada italiano, c’è una partnership innovativa che sta attirando l’attenzione di tutti gli amanti del cibo e dei giochi di carte: la collaborazione tra Mattel Italia e Kebhouze. Questa unione ha dato vita al Kebab Limited Edition UNO, disponibile anche a Milano, per un’esperienza gastronomica straordinaria che fonde il divertimento di UNO con il sapore del kebab.

Mattel, un nome noto nel settore dei giocattoli, è il creatore di UNO, uno dei giochi di carte più popolari al mondo. Questa partnership con Kebhouze dimostra l’impegno di Mattel nell’espandere la sua influenza in nuovi ambiti, portando il divertimento direttamente sulla tavola. L’azienda è un punto di riferimento per le famiglie, ed è riuscita a portare il divertimento e l’innovazione culinaria in primo piano con questa collaborazione.

Kebhouze, invece, è una catena di fast food italiana che si è rapidamente affermata come un luogo di culto per gli amanti del kebab. Con oltre 20 aperture in due anni, Kebhouze è diventato un nome familiare nel mondo del cibo di strada italiano, grazie al suo design accattivante e alla vasta gamma di opzioni, tra cui kebab di pollo, manzo, vegetariano e vegano.

Il nuovo Kebab Limited Edition UNO

Il Kebab Limited Edition UNO è il risultato entusiasmante di questa partnership tra Mattel e Kebhouze. Questa iniziativa culinaria è disponibile in tutti i locali Kebhouze di Milano, offrendo un’esperienza culinaria unica in cui il divertimento e il cibo si uniscono in un unico piatto.

Alla base di ogni Kebab Limited Edition UNO c’è il cuore del kebab, preparato con pollo o una deliziosa alternativa vegana. I clienti possono personalizzare il proprio kebab aggiungendo +2 o +4 ingredienti a scelta, proprio come quando si gioca a UNO. Questa personalizzazione consente ai clienti di creare un kebab su misura che soddisfa i loro gusti personali, trasformando ogni boccone in una “carta” giocata nel gioco del gusto.

La gamma di sapori è sorprendente, con il kebab di pollo firmato Kebhouze, prodotto in stabilimenti italiani secondo rigorosi standard di qualità. La versione Planted Kebab è una scelta ideale per chi segue una dieta vegana o vegetariana, offrendo il sapore autentico del tradizionale kebab, realizzato con proteine di piselli.

Per aggiungere un tocco di divertimento all’esperienza gastronomica, ogni cliente che sceglie di gustare il Kebab Limited Edition UNO a Milano in compagnia, sia nel ristorante che a domicilio, riceverà in omaggio un mazzo di carte UNO Limited Edition Kebhouze. Questo regalo aggiunge un elemento di gioco all’esperienza culinaria, rendendola unica e coinvolgente.

Dove provare il Kebab Limited Edition UNO a Milano

Se desideri assaporare il Kebab Limited Edition UNO a Milano, hai diverse opzioni a disposizione. I tre locali Kebhouze di Milano offrono questa esperienza culinaria eccezionale:

Kebhouze – Sarpi . Indirizzo: Via Paolo Sarpi, 53, Milano. Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30

. Indirizzo: Via Paolo Sarpi, 53, Milano. Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30 Kebhouze – Porta Genova . Indirizzo: Via Vigevano, 41, Milano. Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30

. Indirizzo: Via Vigevano, 41, Milano. Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30 Kebhouze – Buenos Aires. Indirizzo: Corso Buenos Aires, 77A, Milano. Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30

Ogni uno di questi locali ti offre l’opportunità di gustare il Kebab Limited Edition UNO a Milano in un ambiente accogliente e piacevole.

La combinazione di gusto e divertimento rende questa iniziativa straordinaria e indimenticabile.