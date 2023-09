Scegli il miglior ristorante all'aperto a Milano

Con l’arrivo dei primi raggi di sole, i milanesi e non solo, cercano luoghi all’aperto per gustare pranzi e cene all’aria aperta, magari in un’atmosfera romantica. Con l’arrivo della bella stagione, le terrazze, i giardini e i dehors di Milano si animano in ogni angolo della città, diventando una scelta ideale per un appuntamento romantico. Ecco una selezione dei migliori ristoranti all’aperto di tutta la città di Milano.

Ristorante La Brisa

Situato a pochi passi da un antico palazzo romano in Via Brisa 15 vi è uno dei migliori ristoranti all’aperto. Il Ristorante La Brisa è uno dei locali più esclusivi del centro di Milano. Qui è possibile gustare piatti all’ombra di secolari tigli, lontano dai rumori della città.

Cavoli a Merenda

Posizionato nell’appartamento del piano nobile di Corso Magenta 66, Cavoli a Merenda offre una terrazza prenotabile in esclusiva per gruppi da 20 a 40 persone.

I Chiostri di San Barnaba

Situati nel cuore di Milano, in Via San Barnaba 48, i Chiostri di San Barnaba offrono un’oasi di tranquillità con spazi intimi ed eleganti immersi nel verde.

Al Fresco

Situato in Via Savona 50, a due passi dal Mudec e dall’Armani Silos, il Ristorante Al Fresco dispone di un ampio giardino dove poter godere di un pasto rinfrescante sia nel pomeriggio che la sera.

Acquacheta

Situato in Via Erodoto 2, Acquacheta è un ristorante con braceria che propone una cucina stagionale con forti influenze toscane, offrendo un’atmosfera che sembra lontana dalla frenesia cittadina.

Canteen

Ubicato in Via Archimede 10, Canteen è uno dei ristoranti e locali più suggestivi di Milano, con l’ombra giusta per ripararsi dalla calura estiva.

Ristorante 4cento

Nelle vicinanze del quartiere Vigentino, in Via Campazzino 14, il Ristorante 4cento offre ai suoi ospiti la possibilità di fuggire temporaneamente dalla vita frenetica della città in un ambiente completamente diverso.

Al Laghett

Situato in Via San Arialdo 126, Al Laghett è un’oasi di pace non lontano dal centro di Milano, dove è possibile trascorrere piacevoli giornate all’aperto, festeggiare occasioni speciali o riunirsi con amici in un ambiente accogliente e familiare, gustando autentica cucina tradizionale.