Miglior ristorante etiope di Milano: i locali da provare

Un elenco dei migliori ristoranti etiopi di Milano

La cucina etiope, ricca di sapori intensi e tradizioni secolari, sta guadagnando popolarità in tutto il mondo, e Milano non è da meno. Chi si appassiona di cibo etiope o è curioso di scoprire nuovi gusti e aromi, può contare su una vasta selezione dei migliori ristoranti etiopi nella città meneghina.

Scegliendo il miglior ristorante etiope di Milano è possibile assaggiare sapori appartenenti a culture lontane che hanno fatto ormai da anni di Milano la propria casa. Da provare anche la cucina eritrea di Milano.

Miglior ristorante etiope di Milano: Addis Abeba

Addis Abeba è uno dei ristoranti etiopi più antichi di Milano, Addis Abeba è apprezzato per la sua cucina casalinga e genuina. Qui è possibile gustare una varietà di piatti, da zuppe speziate a stufati saporiti.

Il ristorante si trova in via Lecco, 10, ed è soltanto possibile mangiare nel locale, non effettua né il servizio di asporto, né consegne a domicilio.

Il locale fa anche servizio bar per aperitivi o dopocena.

Migliori ristoranti etiopi di Milano: Habesha e Mosoba

Habesha, con un’atmosfera familiare e un menu variegato, offre una selezione di piatti etiopi e vegetariani. Il personale cordiale e l’ambiente caldo rendono questo ristorante una destinazione accogliente. Si trova in via Panifilo Castaldi.

Mosoba, invece, si trova in via Alessandro Tadino 9, e offre piatti tipici dell’africa orientale utilizzando ingredienti freschi e genuini.