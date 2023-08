Aperitivi a Milano per celiaci: i locali da provare

Le migliori proposte a Milano per celiaci, con finger food gluten free

Essere celiaci può essere fastidioso, specialmente quando si tratta di trovare un locale che offra proposte semplici anche per chi purtroppo non può mangiare glutine. La conseguenza di evitare qualsiasi locale, oppure di rinunciare del tutto alla serata. Eppure, la città meneghina offre un’ampia lista di aperitivi a Milano per celiaci. I più famosi drink vengono accompagnati da finger food di verdure, e da stuzzicherie senza glutine.

Aperitivi a Milano per celiaci: Deep

Il locale si trova in zona piazza V giornate, ed è il miglior locale gluten free. Deep Milano prepara aperitivi per celiaci, con sfiziosità vegane e senza glutine. I drink vengono preparati solo con frutta fresca, e sono preparati in barattoli di conserve della nonna per dare un tocco di eleganza.

Certo, non sarà come fare un aperitivo con buffet, ma ciò non significa che si rinuncia alla qualità di un perfetto aperitivo alla milanese.

Aperitivi a Milano per celiaci: Puglia Bakery

Anche il Puglia Bakery offre un buonissimo aperitivo gluten free scegliendo tra diverse Crudité. Tra i drink proposti, invece, c’è la scelta tra un calice di vino, una birra media senza glutine, oppure una bevanda a scelta.

Le proposte sfiziose di Puglia Bakery sono tartare di gamberi, friselline miste e burratina.

Il locale si trova in zona Zara.

Aperitivi a Milano per celiaci: Victum Cafè

Anche il Victum, che si affaccia su piazza Tricolore, offre la possibilità ai celiaci di godersi un ottimo aperitivo abbinato alle migliori proposte tradizionali italiane. Non si tratta di un aperitivo con rooftop, ma comunque elegante e piacevole.

Aperitivi a Milano per celiaci: Tigella’s Garibaldi e Tigella’s Corsica

L’ultima proposta per celiaci è il Tigella’s, che con due locali, uno a Corsica e uno in zona Garibaldi, offre un menù di sfiziosità emiliane a chi non può mangiare glutine. I drink vengono quindi accompagnati da tigelle e gnocchi fritti senza glutine.