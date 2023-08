Le idee dove fare i migliori aperitivi di Milano gratis

Milano non è una città economica, e tra ristoranti famosi, gourmet, e cocktail d’autore si rischia di spendere davvero un patrimonio. Eppure tutti vorrebbero fare l’aperitivo a Milano, anche chi non si può permettere grosse spese. Fortunatamente la città meneghina è bella perché è per tutti e ci sono numerosi eventi gratuiti dove poter bere un drink accompagnato da stuzzicherie. Per poter godere dei migliori aperitivi di Milano gratis bisogna partecipare a questi eventi che però sono momentanei.

Un’altra idea per fare un aperitivo gratis a Milano è quella di acquistare mini porzioni di cocktail in un negozio e delle stuzzicherie varie. A questo punto basta scegliere il luogo perfetto ed il gioco è fatto.

In alternativa, è possibile provare gli aperitivi con buffet, che permettono di bere un buon drink e di saziarsi a poco prezzo.

Migliori aperitivi di Milano gratis: eventi con aperitivo incluso

Su Eventbrite si possono trovare numerosi eventi momentanei che includono l’aperitivo. Si tratta di eventi gratuiti con la sola consumazione a pagamento, oppure di eventi a pagamento con consumazione inclusa. I prezzi sono comunque economici e alla portata di tutti.

Il primo evento è quello di questo venerdì, 4 agosto: l’aperitivo a bordo piscina presso i Bagni Misteriosi. L’evento è gratuito ed il costo della consumazione è davvero economico.

Anche l’Urban Garden Party presso il Vapore 1928 è una festa con aperitivo da non perdere. Con soli 15€ vi è la possibilità di partecipare al Party e di scegliere il proprio drink preferito accompagnato da un tagliere di affettati. L’evento avrà luogo questo sabato 5 agosto.

Idee per i migliori aperitivi di Milano gratis o quasi

Per godere di un aperitivo gratis, o quasi, in pieno stile milanese è possibile organizzare un Picnic con Happy Hour in uno dei parchi di Milano.

Certo, bisognerà aspettare che questi riaprano e che siano messi in sicurezza, ma resta comunque un’idea da mettere in cantiere per quando i disagi per il maltempo saranno finiti.

I migliori parchi sono: Parco Sempione, Parco delle Cave e Parco Nord di Milano.