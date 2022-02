Nuove aperture a Milano: Five Guys inaugura due hamburgherie

Il 14 febbraio ha aperto in via Dante 7. Tra poche settimane aprirà anche in via Torino.

Il capoluogo lombardo ospiterà due nuove hamburgherie Five Guys. Dopo il successo dell’apertura dello store in corso Vittorio Emanuele, la catena americana di hamburger, fries & more ha deciso di inaugurare due nuovi negozi. Nella giornata di lunedì 14 febbraio ha aperto al pubblico lo store di via Dante 7, successivamente, tra qualche settimana, verrà inaugurato anche quello in via Torino.

Nuove aperture, la nota di Five Guys

La società ha pubblicato in una nota: “Come già il primo Five Guys in salsa tricolore, inaugurato nel 2018 in corso Vittorio Emanuele a Milano e subito diventato punto di riferimento per amanti di burger, atmosfera USA e posti instagrammabili, assiduamente preso d’assalto da una variegata folla di appassionati che mixa felicemente insieme famiglie e comitive under 18, professionisti in suit & tie e trend influencers, anche il nuovo store di via Dante è molto grande e si sviluppa su due piani“.

Nuove aperture, Five Guys conterà quattro hamburgherie

L’apertura strategica nella giornata di San Valentino è stata un pretesto per festeggiare la festa degli innamorati. Grazie alla collaborazione con Disco Radio, nei primi due giorni di apertura la musica ha lasciato spazio ai dj set di alcuni speaker della radio. Inoltre, sono stati distribuito dei fantastici gadget limited edition. Con i due nuovi store Five Guys conterà ben quattro hamburgherie in Italia.

Nuove aperture Five Guys: curiosità sul marchio

Five Guys nasce nel 1986 grazie alla famiglia Murrell di Arlington -Virginia- e inizia la sua espansione a partire dal 2001. Janie e Jerry, insieme ai loro quattro figli, hanno fondato un impero, un colosso della ristorazione. Attualmente, anche il quinto fratello si è aggiunto alla gestione del business.

