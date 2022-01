Il capo cuoco del ristorante La Barchetta di Milano consiglia il menù del giorno: Vaccinatevi

Sulla lavagnetta del ristorante La Barchetta di Milano spunta un curioso menù del giorno: il capo cuoco scrive solo “Vaccinatevi”.

‘Lo chef consiglia: vaccinatevi’: l’appello

Un appello amichevole per tutti i clienti del locale, dato che da qualche mese, per consumare pasti all’interno e all’esterno dei ristoranti, è necessario essere in possesso del Super Green Pass.

‘Lo chef consiglia: vaccinatevi’: la protesta dei ristoratori

Per obiettare contro il caro bollette, i ristoratori meneghini hanno deciso di unirsi in una protesta nazionale. Chi ha aderito all’iniziativa ha spento simbolicamente, per un’ora, le luci del proprio locale: i commensali hanno quindi cenato a lume di candela. Il rincaro delle bollette di luce e gas sta mettendo a rischio diverse attività, già colpite a fine dicembre e per tutto il mese di gennaio dal lockdown mascherato, il quale ha visto locali, bar e ristoranti vuoti perché i milanesi erano costretti a casa per colpa di quarantene o positività al Covid.

‘Lo chef consiglia: vaccinatevi’, Graziano: “Bollette spropositate”

L’iniziativa dello spegnimento delle luci è stata lanciata da Andrea Graziano, ristoratore con locali sparsi tra Milano e la Sicilia, ed era prevista nella giornata di giovedì 27 gennaio, dalle ore 20 alle 21. Graziano afferma: “Negli ultimi sei mesi mi sono arrivate bollette spropositate”, e il problema riguarda la maggior parte dei ristoratori italiani.

