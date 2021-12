Gino Sorbillo apre a Milano: degustazioni gratis nella nuova pizzeria

L'inaugurazione della nuova pizzeria di Gino Sorbillo a Milano si terrà mercoledì 15 dicembre con degustazioni e assaggi gratuiti.

Nella giornata di mercoledì 15 dicembre verrà battezzato il nuovo locale del noto pizzaiolo napoletano.

Il nuovo “Sorbillo Isola” di Gino, a Milano

La pizzeria firmata Gino Sorbillo inaugurerà in via Borsieri 25, all’Isola. Il ristorante si chiamerà “Sorbillo Isola”.

Il titolare ha dichiarato: “Dalle 19 in poi, inaugurazione e degustazione di pizze gratis”.

Gino Sorbillo, Milano: “Vi aspetto numerosi”

Sorbillo ha annunciato: “Vi aspetto numerosi anche per un brindisi, siete tutti invitati”. Il pizzaiolo è già in possesso di ben 3 locali meneghine: Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo, Gino Sorbillo olio a crudo in via Montevideo e Gino Sorbillo pizza gourmand in via Foscolo.

Gino Sorbillo, Milano: il menù

Da oggi, in via Borsieri si sforneranno pizze tradizionali e pizze fritte. Non mancheranno, però, le insalate e gli antipasti tipici della tradizione napoletana: dalle crocchette di patata gialla alla mozzarella di bufala, passando per la fresella.

