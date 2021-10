Settimana della Pizza 2021: le degustazioni e gli eventi di Eataly

La Settimana della Pizza si concluderà domenica 24 ottobre 2021.

Da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021, Eataly Milano celebrerà la pizza: il piatto simbolo del made in Italy.

Settimana della Pizza 2021 da Eataly: i maestri pizzaioli

Durante questa settimana sarà possibile scoprire tutti i sapori e le varie forme della pizza: alla pala, al padellino, sottile, napoletana e tante altre declinazioni regionali.

Partecipazione obbligatoria per tutti i grandi maestri del settore. L’obiettivo? Presentare nuove interpretazioni e variazioni di questo fantastico impasto, sostanzialmente povero in partenza. I maestri pizzaioli proporranno, a rotazione, pizze inedite per i menu di Eataly Milano Smeraldo: il pubblico avrà l’opportunità di scoprire impasti unici nel loro genere.

Ma chi parteciperà alla settimana della pizza? Ecco la lista dei protagonisti:

lunedì 18: Tommaso Vatti di La Pergola (Radicondoli, Siena)

di La Pergola (Radicondoli, Siena) martedì 19: Renata Sitko di Villa Giovanna (Ottaviano, Napoli)

di Villa Giovanna (Ottaviano, Napoli) mercoledì 20: Corrado Scaglione di Lipen (Triuggio, Monza e Brianza)

di Lipen (Triuggio, Monza e Brianza) giovedì 21: Enrico Murdocco di Tellia (Torino)

di Tellia (Torino) venerdì 22: Fulvio Marino (maestro pizzaiolo di Eataly)

(maestro pizzaiolo di Eataly) sabato 23: Francesco Pompilio (maestro pizzaiolo di Eataly)

(maestro pizzaiolo di Eataly) domenica 24 Mario Cipriano di Il Vecchio e Il Mare (Firenze)

Settimana della Pizza 2021 da Eataly: le specialità

Per l’intera settimana, i clienti di Eataly Milano Smeraldo potranno assaporare una molteplice selezione di pizze e farciture:

Al Ristorante Pizza&Cucina vi aspetta la montanara con polpa Antonella e Pecorino Romano Cibaria, la montanara con mortadella Negrini, la montanara con stracciatella Miracolo a Milano e acciughe Scalia, oppure il panzerotto con polpa Antonella e mozzarella fiordilatte Miracolo a Milano, o il panzerotto con cime di rapa e salsiccia.

Al Ristorante Pianodue potrete deliziare il vostro palato con le pizze al padellino classiche e stagionali.

classiche e stagionali. Alla Panetteria, invece, trionfa la spaccata con la porchetta.

Il Bar Lavazza sfornerà la pizzetta margherita con mozzarella fiordilatte e polpa di pomodoro Antonella, oppure la pizzetta rossa con polpa di pomodoro Antonella, focaccina con olive verdi e rustico pugliese con pomodoro e mozzarella.

La Gastronomia offrirà un panzerotto con pomodoro e mozzarella e il panzerotto con cime di rapa e salsiccia.

La Pizza alla Pala darà alla luce la Farcinata mortadella e crescenza Mambelli, la pala boscaiola con salsiccia, funghi champignon, scamorza affumicata e prezzemolo o la farcinata con cavolo nero e crescenza Mambelli.

Settimana della Pizza 2021 da Eataly: i laboratori didattici

Orecchie ben aperte: per i fanatici della pizza non potevano mancare i laboratori didattici, dedicati ai segreti della pizza perfetta e a come realizzarla a casa propria. Per partecipare è possibile prenotarsi sul sito di Eataly.

Nella giornata di giovedì 21 ottobre, alle ore 18:30, avverrà la presentazione della Guida Pizzerie d’Italia 2022 edita dal Gambero Rosso.

