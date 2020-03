Un posto accogliente e tranquillo dove trascorrere qualche ora in compagnia: questo è La Brisa a Milano.

La città di Milano è considerata una delle capitali mondiali della moda, un’industria che da sempre costituisce il cavallo di battaglia del capoluogo lombardo, capace di attrarre ogni giorno migliaia di turisti e di dare alla città un’atmosfera internazionale e multiculturale.

Anche in campo gastronomico, Milano riflette questa caratteristica internazionale, contando con la presenza di ristoranti di alta classe che offrono specialità provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, contribuendo all’impronta internazionale che da sempre la contraddistingue. Esempio vivido dell’ampia scelta gastronomica che Milano offre è il ristorante La Brisa.

In questa guida parleremo delle sue caratteristiche e dei suoi piatti tipici, fornendo tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere questo gradevole posto.

La Brisa: descrizione e ubicazione

Il nome di origine ispanica del ristorante è lo stesso della via nella quale è situato.

In realtà la scelta di questo nome si è rivelata molto più che una banale associazione a un nome stradale, bensì affonda le sue radici nell’anima stessa del ristorante, caratterizzato dalla tranquillità rinfrescante che solo madre natura sa regalare, riassumibile con la sensazione che dà quel venticello fresco capace di far dimenticare per un momento lo stress della vita quotidiana…la brezza, la brisa, per l’appunto.

Situato in pieno centro storico della città, in Via Brisa 15, vicino ai resti di un edificio della Roma imperiale, è un posto tranquillo, piacevole e di buon gusto. Sia la veranda che il giardino interno sono lo specchio della mentalità del ristorante: far sì che la clientela goda di un angolo di pace, lontano dal trambusto cittadino, mentre assapora pietanze di alta cucina all’ombra dei tigli che circondano il giardino o nella veranda in stile legno ben armonizzata con l’ambiente circostante.

Il menù e le specialità

I piatti del ristorante La Brisa sposano lo stile fresco e multiculturale di Milano.

Dalle specialità tipiche lombarde ai salumi iberici, dal sapore penetrante dei frutti esotici agli aromi tipici dell’oriente, il menù de La Brisa ben si adatta al tema del locale, non avendo un menù fisso tutto l’anno ma cambiandolo a seconda delle stagioni.

Il ristorante offre un menù che include antipasti, primi piatti, secondi piatti e dessert.

Fin dagli antipasti si può notare una piacevole varietà di pietanze: si va dall’insalata orientale a una selezione di salumi e prosciutti iberici passando per gli esotici mango e salsa al cocco.

Per quanto riguarda i primi piatti nella stagione invernale si va dagli elaborati spaghetti con crema di finocchi allo zafferano e frutti di mare, ai più classici maccheroni al ragù.

La specialità della casa tra i secondi piatti è senza dubbio il maialino arrosto, definito “memorabile” dallo stesso sito del ristorante; non mancano le opzioni per chi segue una dieta vegetariana, tra le seconde portate si può scegliere un Bulgur con verdure, legumi, olive di Gaeta e pesto di rucola.

I dessert sono i più vari: dai formaggi piemontesi e lombardi alla ganache al cioccolato, dalla crostata di rabarbaro e lamponi all’onnipresente gelato alla vaniglia.

Una speciale menzione meritano i vini della cantina del ristorante.

Dal Pinot all’Etna Rosso, La Brisa ha a disposizione i migliori vini dello stivale. L’ampia scelta tra rossi e bianchi italiani ed internazionali, così come il raffinato champagne, sono la ciliegina sulla torta di un menù alla ricerca costante dell’armonia tra i sapori.





Gli orari di apertura

Il ristorante La Brisa rimane chiuso il sabato e la domenica a pranzo, aprendo per il resto dei giorni della settimana corrispondente.

Gli orari del pranzo vanno dalle 12:45 alle 14.30.

Gli orari della cena dalle 19:45 alle 22:30.

La Brisa gode di un’ottima reputazione dalla stragrande maggioranza dei suoi clienti, i quali lo considerano il luogo ideale per evadere per qualche ora dal caos cittadino, assaporando pietanze di alta cucina accompagnate da raffinati vini italiani ed internazionali.

Un posto tutto da scoprire ed eventualmente da riscoprire ogni qualvolta si abbia voglia di unire i sapori dell’alta cucina alla rilassante atmosfera de La Brisa.