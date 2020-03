Asola Milano: menu e prezzi del ristorante moderno e innovativo

Il ristorante Asola Milano colpisce il cliente grazie alla vicinanza al Duomo e al menu in costante aggiornamento.

La grandissima Milano è davvero piena di ristoranti di ogni genere, in grado di soddisfare persino i gusti delle persone più schizzinose; se però scaviamo più a fondo nel cuore della città, spuntano anche locali molto particolari capaci di differenziarsi dal resto, offrendoci non solo buon cibo, ma anche bellissimi paesaggi e cocktail a regola d’arte. Oggi, come probabilmente avrete già capito dal titolo, andremo a scoprire insieme il ristorante Asola, un progetto moderno ed innovativo, che sicuramente vi lascerà a bocca aperta.

Asola Milano: il menù

Il menù molto ricco e variegato, composto non soltanto da preparazioni tradizionali ma anche da cucina moderna, che mira a deliziare le papille gustative. Entrando più volte a settimana all’interno del locale vi accorgerete che il menù non è mai completamente uguale, ogni volta c’è qualcosa in più da scoprire.

Come antipasto possiamo ordinare una capasanta scottata con finferli, o qualcosa di più leggero come il calamaro sfrangiato; successivamente l’offerta continua ad aumentare, mettendoci a disposizione cotolette alla milanese, risotto nero su nero, pacchero e ragù napoletano e tanto altro ancora. Ovviamente anche il comparto bevande non è da meno, si va infatti dai classici cocktail che tutti conosciamo, fino a vino, champagne o succhi naturali di frutta.

I prezzi

I prezzi sono in linea con quelli di un locale situato nel centro di Milano è dotato di vista sul Duomo; non aspettatevi certamente di spendere come in una comune trattoria di periferia, ma per la qualità dei piatti ne vale sicuramente la pena. Ordinando un antipasto, un piatto principale e un dessert arriviamo a spendere circa 60 euro a persona; somma che può crescere rapidamente se decidiamo anche di degustare un buon vino e un caffè finale.

Come vi abbiamo già accennato in precedenza, nonostante il prezzo possa sembrare un po’ elevato, bisogna considerare anche l’ambiente e le caratteristiche del ristorante, che in questo caso raggiungono davvero l’eccellenza.

L’ambiente interno

L’Asola di Milano non fa certamente parte di quei ristoranti piccoli e stretti, dove diventa difficile persino muoversi da un tavolo all’altro; l’interno è molto spazioso, l’uso di colori chiari, come l’azzurro e il bianco, fa risaltare ancora di più lo spazio a disposizione. Stessa regola vale anche per la terrazza, molto ampia ed invitante, in grado di rendere la vostra cena con vista Duomo ancora più particolare. Particolarmente apprezzata dai clienti è la cucina aperta, in grado di immergere i commensali e lo chef nello stesso ambiente, dando di conseguenza vita ad un atmosfera allegra e divertente.





Caratteristiche di Asola Milano

Tra le caratteristiche principali di questo ristorante, che lo contraddistinguono da tutti gli altri, troviamo innanzitutto la possibilità di mangiare in terrazza con vista Duomo.

Avete capito bene, prenotando un tavolo all’aperto potrete degustare il vostro pranzo o la vostra cena a pochi metri dalle guglie del Duomo, così vicino che vi sembrerà quasi di toccarle. Un altro punto di forza di questo locale, che sotto certi aspetti è persino migliore della vista panoramica, è dato dalla possibilità di vedere cucinare lo chef. La grande cucina aperta, sprovvista di barriere o separatori, da a tutti la possibilità di vedere l’intero processo di preparazione del proprio piatto, proprio come durante una puntata di Masterchef. Così facendo non solo potrete passare in modo molto più piacevole l’arrivo del piatto al tavolo, ma potrete scoprire anche tutti i segreti dello chef, replicando i piatti a casa vostra.