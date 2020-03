A Milano è possibile trovare una cucina salutare senza perdere il gusto e la golosità, grazie a That's Vapore e ai suoi numerosi punti vendita.

Spesso capita di essere costretti a dover pranzare fuori, magari per motivi di lavoro. In queste occasioni si cerca sempre di rimanere leggeri per non passare il pomeriggio mezzi addormentati davanti al computer. Quello a cui però non si vuole e non si può rinunciare è sicuramente il sapore che deve stuzzicare il palato. Sembrano desideri inconciliabili, ma una soluzione c’è. That’s Vapore è il posto in cui leggerezza e sapore convivono e a Milano ce ne sono diversi.

That’s Vapore a Milano

La vera magia della cottura a vapore è quella di riuscire a mantenere le proprietà della materia prima, esaltandone il sapore. Inoltre è estremamente leggera, ottima per una dieta sana ed equilibrata. Il menu si divide in diverse proposte che per la maggior parte sono visibili da crude nelle vetrine.

Si trova il pesce, la carne e anche pietanze vegetariane, insomma ce n’è per tutti i gusti. Ma andiamo nel dettaglio.

Partiamo dalle proposte a base di pesce, ad esempio il baccalà alla mediterranea, con pomodori secchi, riso ermes e olive taggiasche. Oppure troviamo un cous cous condito da diversi tipi di pesce, come gamberi, totano, merluzzo e salmone. Quest’ultimo è protagonista anche di un’altra pietanza, condito o con il pepe rosa o con verdure e spezie varie, ma anche zafferano e curcuma. Per quanto riguarda i piatti a base di carne troviamo per di più il pollo cucinato – sempre al vapore – con accoppiamenti differenti. Il piatto viene completato con zenzero, curry o code di gamberi.

Non si parla solo di secondi, ma anche di primi.

Si va dai più semplici gnocchi al pomodoro fino ai ravioli d’anatra. Nel menu leggiamo anche vellutate e zuppe, con legumi di diverso genere. Per chi è vegetariano, o semplicemente non ha voglia di carne e pesce, la proposta è di carciofi con riso al basilico e mandorle oppure una ratatouille con quinoa e couscous. Il menu è davvero ampio perché scorrendo leggiamo anche di alcune bowl a volte anche in stile poke. I sapori tradizionali si uniscono all’orientale, quindi si parla di avocado, seitan e salmone. In alcuni punti vendita sono aperti dalla mattina per garantire non solo il servizio di pranzo e cena ma anche colazioni e merende salutari.

Dove trovarlo in città

La location è semplice e luminosa, caratterizzata da colori tenui e pastello.

Lo staff è sempre sorridente e disponibile ad accogliere tutte le richieste. I locali di That’s Vapore sono sparsi per tutta la città, raggiungibili da chiunque.