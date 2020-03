Quali sono i migliori ristoranti siciliani di Milano? Eccone 4 assolutamente imperdibili.

La bellissima Milano non è solamente il motore economico d’Italia, dove imprenditori, turisti, e pensionati si stabiliscono per poter fare affari e ammirare ogni giorno con i propri occhi le meraviglie della città; ma è anche un posto la cui cultura gastronomica è vastissima, in grado di accontentare persino i gusti delle persone più schizzinose, in particolar modo gli amanti della cucina siciliana. Avete capito bene, Milano vanta alcuni dei migliori ristoranti di cucina siciliana, non solo piatti completamente tradizionali, ma anche rivisitazioni in chiave moderna capaci di sorprendere le papille gustative. Oggi, come sicuramente avrete già capito dal titolo, andremo a scoprire insieme i migliori nuovi ristoranti siciliani di Milano, focalizzandoci in particolar modo sia sul clima che si respira all’interno del locale, che sui piatti più raffinati e gustosi; Iniziamo subito!

I migliori ristoranti siciliani di Milano

Slow sud

Per gli amanti della cucina che non tengono mai conto del tempo, e sono sempre pronti ad assaggiare nuove pietanze siciliane, Slow Sud si rivela il ristorante perfetto; che sia mattina, mezzogiorno o sera, la cucina è sempre in funzione pronta a servire anche i clienti più mattinieri che prima di tornare a casa desiderano immergersi nella tradizione siciliana.

All’interno di un ambiente retrò e molto caloroso, con un personale sempre gentile e pronto a consigliarvi nuove specialità, potrete assaporare di tutto, partendo dai classici arancini fino alle preparazioni più elaborate come gli involtini spada, o le tapas. Anche la scelta delle bevande si rivela essere molto vasta, vini di origine siciliana dal gusto ricco ma delicato per i più intenditori, o limoncello preparato esclusivamente con arance della Terra per chi desidera una dose di energia in grado di rivitalizzare la giornata.

Trinacria

Come da sempre la tradizione ci insegna, le attività fatte in famiglia sono sempre le più riuscite, regola che sembra essere valida anche per la Trinacria, antico ristorante a conduzione familiare. Che siate turisti provenienti dall’altra parte del mondo, o siciliani doc lontani dalla propria terra, alla Trinacria verrete trattati esattamente come se foste in famiglia, dimenticando la classica cordialità fredda dei grandi locali, sempre troppo frenetici per badare alla reali esigenze del cliente.

Questo ristorante è particolarmente conosciuto a Milano per via della squisita pasta con le sarde, la caponata di melanzane, o gli involtini di pesce spada; ovviamente è possibile degustare anche arancini e spuma artigianale, ottima per digerire. Sono tanti i ristoranti siciliani a Milano, ma la famiglia Floridia, conduttrice del locale, sembra sempre eccellere nella freschezza dei propri piatti e nell’accoglienza degli ospiti.

A’Vucciria

Quando l’eleganza di un moderno ristorante incontra l’arte dello street food, che predilige soltanto preparazioni fresche, fatte sul momento sotto gli occhi incantati del cliente, nasce A’Vucciria! Questo ristorante basa il proprio successo sull’arte di preparare soltanto portate fresche dando la possibilità al cliente di ammirare con i propri occhi; dimenticatevi quindi involtini surgelati privi di sapore o vini esteri d’importazione, qui la Sicilia fa sentire tutta la sua importanza gastronomica, lasciando ovviamente spazio per i piatti rivisitati in chiave più moderna.

Ordinate subito pane e panelle, panini con la milza, cannoli e cassate, non ne rimarrete sicuramente delusi!





13 Giugno

Gli amanti del film Il Padrino avranno sicuramente sognato almeno una volta di fare una cena elegante a lume di candela, in un ambiente sobrio ma comunque accogliente, dove la quiete e la buona musica fanno da padroni; ora tutto ciò è possibile, al ristorante 13 Giugno. Se il menù è molto ricco e in continuo aggiornamento, offrendo involtini, cannoli, cassate e mini cassate, filetti di spada e tanto altro, l’ambiente interno sembra essere la vera e propria attrazione. Cenando nel giardino d’inverno vi sembrerà subito che il tempo abbia deciso di fermarsi facendovi fare un salto nel passato, dove il caos e la confusione della città moderna non sono assolutamente ammesse.