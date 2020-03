El Patio del Gaucho: il menu e i prezzi del ristorante

Menu e prezzi del Patio del Gaucho, locale tipicamente argentino ideale per tutti gli amanti della carne.

In una città enorme come Milano è impossibile non trovare locali dove pranzare, cenare o fare un semplice spuntino. E la cosa particolare è che ognuna di queste hanno caratteristiche che le distinguono uno dall’altra: ci sono locali che puntano sulla carne, altri che rielaborano in modo originale piatti italiani, ristoranti cinesi ecc… E poi ci sono locali e ristoranti che preparano piatti mai visti prima e originali, come ad esempio i piatti della cucina argentina preparati da El Patio del Gaucho.

El Patio del Gaucho

El Patio del Gaucho è un locale situato a Milano e specializzato in cucina argentina. Il locale possiede delle sale nelle quali regna l’eleganza, tra colori accesi e arredamenti che richiamano lo stile dell’America Latina. Basta entrarci per essere catapultati in un ambiente spagnolo e, come dicono loro, “caliente”.

Tutti i piatti che questo offre sono fedeli alla tradizione culinaria del sud America e possiede anche diversi menù abbastanza ricchi e pieni di cose da ordinare, tra cui empanadas, carne arrostita, pesce, verdure e bibite importate direttamente dal territorio argentino.

Ma la cosa che lo rende particolare sono i brunch che questo organizza.

Durante le domeniche, El Patio del Gaucho organizza un menù mattutino speciale che comprende piatti speciali per il brunch: chiunque abbia gusti particolari può soddisfarli tramite il menù del brunch che comprende piatti dolci e salati che sono delle vere e proprie prelibatezze argentine.

Il menu e i prezzi

Il menù di El Patio del Gaucho offre varie specialità argentine. Esistono due tipi di menù: quello alla carta e quello utilizzabile durante le domeniche.

Il primo include un’ampia varietà di piatti, a cominciare dalle provoletas che sono dei provoloni argentini piastrati e possono essere sia dolci che piccanti; sono disponibili sia con marmellata di cipolle rosse, sia con prosciutto iberico oppure semplicemente con origano.

Vi sono poi le empanadas le quali sono dei calzoni ripieni di carne, verdure e formaggio e sono presenti nelle seguenti varianti: prosciutto e formaggio; carne di manzo, uovo sodo, cipolla, olive verdi e pimento dolce; spinaci e peperone rosso; pollo, cipolla bianca e peperone rosso ecc… Non mancano di certo i taglieri di salumi e formaggi e i vari tagli di carne alla griglia, bistecche, salsicce, pesce e contorni. Interessanti anche le proposte vegetariane: un esempio è l’avocado grigliato accompagnato con il Seitan marinato in salsa di soia oppure la speciale purea di zucca. Il pasto si può poi concludere con uno dei tanti dessert, come ad esempio le crepes accompagnate dal dulce de leche.

Il menù della domenica, chiamato Asado De Domingo, è un menù fisso e speciale poiché viene servito anche in occasione del brunch.

Come antipasto, vi è un tagliere di salumi con formaggio e olive, poi si procede con un piatto di grigliata mista per due, per poi concludere a scelta tra churros con salse, gelato al dulce de leche o pancakes con banana.





Non si possono di certo escludere i cocktail! Il ristorante offre anche un’ampia scelta di cocktail e bevande dolci, come ad esempio Sangria Roja o Fernet Branca e Coca Cola.

Passiamo infine ai prezzi. Partendo dal menù fisso, questo costa 45 euro, ma i bambini dai 0 ai 4 anni non pagano, mentre quelli dai 6 agli 11 anni hanno invece uno sconto del 50%. Il menù alla carta, invece, va dagli 8 ai 224 euro; tuttavia bisogna notare che i prezzi molto alti vengono attribuiti ai tagli di carne, mentre tutto il resto ha un prezzo nella norma.

El Patio del Gaucho è un ristorante mai visto prima e caratterizzato da sale eleganti e da menù gustosi e tradizionalmente argentini.

Qualunque persona può avere l’occasione di godersi i piatti che questo ristorante prepara, sia chi non ha mai provato la cucina argentina, che chi vuole invece provare sapori nuovi.