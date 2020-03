Per chi vuole godersi un aperitivo o una cena in un'atmosfera particolare il The Stage di Milano è il posto perfetto.

Il Ristorante è situato a Milano presso Piazza Gae Aulienti 4, 20124. La sua cucina è completamente italiana, per vegetariani, e cucina per chi è intollerante alimenti privi di glutine. La sua apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30/14.30 e il sabato dalle 19.30 alle ore 23. Per chi dispone di un cellulare, o uno strumento ove è possibile collegarsi a internet, ad oggi si può direttamente tramite il sito prenotare con tutta facilità un tavolo che viene subito bloccato dal personale.

The Stage Milano

Il ristorante si basa su un menù redatto da un fisso. Un piatto a scelta del cliente, tra antipasti, e un piatto a scelta tra i primi piatti oppure tra i secondi piatti. E per finire un dessert, acqua e caffè.

Il tutto come abbiamo detto, ha un fisso a persona del costo pari a 30 euro.

Ottimo rapporto tra qualità e prezzo

Il ristorante è situato nella città bellissima di Milano, si tratta di un locale altamente raffinato e altrettanto innovativo, dove è possibile immergersi in un’atmosfera piacevole, ricca di incontri e sorprese. Entrare in the stage Milano significa far parte di un set cinematografico, grazie all’alta scena della cucina, con tavoli e pavimenti realizzati in legno pregiato, così anche le pareti e i soffitti con rivestimenti sempre pregiati. Il ristorante the stage Milano si occupa anche di organizzare eventi importanti con conferenze e iniziative indimenticabili grazie appunto all’atmosfera vera e propria, in cui opera un team molto qualificato e professionale in tutte le fasi di realizzazione per un successo veramente di alta qualità.

La direzione della cucina è affidata al mitico e chef di esperienza a livello internazionale Elias Caschili nell’importante catena dei Four Seasons Hotels.

Il locale

Si tratta quindi di un lussuoso locale con splendida vista sulla piazza affascinante e al contempo originale, ricco di tanti arredi a grande effetto scenografico. I piatti sono buoni particolari e sfiziosi allo stesso tempo, la location è arredata come se fosse una nave, e ospita un un’atmosfera intima con una leggera musica sottofondo staff è preparato e cordiale. L’intrattenimento è l’ambiente è presentabile al massimo e confortevole. Se si vuole trascorrere una giornata o serata indimenticabile con la persona amata o semplicemente con amici, o per un qualsiasi evento importante, la location è proprio il posto giusto per rendere ogni attimo speciale e indimenticabile.

The stage è il sinonimo della buona e raffinata cucina curata in ogni dettaglio. Nei piatti di the stage c’è un misto tra semplicità, ricerca e soprattutto dedizione con aggiunta di tanta precisione, rigorosità e allo stesso tempo tecnica. La cucina è nata per un contesto di arte allo stato puro.

Funzionalità

Per eventuale prenotazione rivolgersi allo staff, il ristorante è composto da sala bar completo, serve alcolici, vino e birra. All’interno si ha una connessione Wifi, è possibile cenare in sala privata, per pagamenti si accetta carta di credito quali, MasterCard, Visa, American Express.





Lasciatevi avvolgere da una serata indimenticabile e provate a recarvi nel locale The Stage a Milano e la curiosità potrà divenire realtà. Realtà di testare veramente cosa si prova in un contesto con un un’atmosfera impeccabile e irripetibile allo stesso tempo.

Per qualsiasi dubbio e eventuali informazioni su location e prenotazioni contattare direttamente lo staff o mandare una mail nel sito, provare per credere. Grazie per l’attenzione