Cacio e Pepe Milano: il menu e i prezzi del ristorante

Orari e menu del ristorante Cacio e Pepe dove gustare i piatti della tradizione romana.

Diceva uno chef che il miglior modo per conoscere le abitudini, le usanze e il folklore di un luogo sconosciuto, è il cibo. Proprio cosi: qualunque sia la cultura, il pensiero o il retaggio culturale, tutto può essere condensato nei piatti locali, che raccontano storie, aneddoti e soprattutto le emozioni del luogo ove ci si trova. Per assaporare il sapore della Capitale all’ombra del Duomo, a Milano c’è Cacio e Pepe.

Cacio e pepe Milano

E se fosse possibile poter assaggiare i piatti tipici della capitale del nostro Bel Paese a Milano? E se fosse poi possibile restare estasiati da quanto gli stessi piatti rispettino crismi fondamentali come la qualità, il rispetto delle tradizioni, la cura nei dettagli? Potrebbe sembrare quasi una proiezione onirica, ma il Ristorante Cacio e Pepe Milano esiste e tiene conto di tutti questi dettagli, portando il profumo della capitale nella città del Duomo.

A pochi passi dai Navigli, in una splendida cornice di eleganza e classe, il Ristorante Cacio e Pepe porta in tavola delle storie da raccontare. La formula è semplice: ambiente elegante ma rustico che non rinuncia al concetto di convivialità in cambio di semplice estetica. I prodotti? Freschi e genuini, selezionati con sapienza e con cura nei confronti del cliente, del cibo, e dei piatti che saranno prodotti dal genio di chi si trova in cucina. La cucina romana viene rispettata, rivisitata con il giusto rispetto, senza discostarsi poi tanto da quelli che sono i tipici ristoranti che si trovano nella città capitolina.

Il menu

Il menù del ristorante Cacio e Pepe si presenta subito in tutta la sua purezza con impiattamenti belli da vedere, senza rinunciare in alcun modo al gusto e all’esperienza gustativa.

Gli antipasti vanno dai tipici carciofi fritti alla romana fino alle alicette fritte; si prosegue poi con burrata alle puntarelle, scamorzine con lardo di colonnata o con i più semplici ma deliziosi polipi con puntarelle. E poi ancora fiori di zucca fritti con bufala e acciughe, oppure un più raffinato ma esplosivo tortino di carciofi e patate con fonduta di taleggio.

I primi piatti incarnano appieno il concetto stesso di cucina romana, proponendo dei tonnarelli cacio e pepe, delle mezze maniche amatriciana, oppure l’immancabile carbonara questa volta arricchita con dei fiori di zucca. È possibile poi consumare la famosa Gricia con guanciale di cinta senese, oppure per chi ha un palato più esigente, è possibile mangiare una carbonara vegetale con verdure di stagione.

Si concludono i primi piatti con dei tonnarelli con lardo di colonnata e pomodorini: un mix esplosivo che costituisce un connubio perfetto tra la dolcezza e la forza del lardo, e l’acidità dei pomodorini. I secondi piatti, invece, vanno dai classici ed intramontabili saltimbocca alla romana, filetto all’arancia, filetto ai carciofi, e poi ancora tagliata con contorno, straccetti ai carciofi, specialità romana. Come se tutto questo non fosse già un viaggio idilliaco alla scoperta dei piaceri e dei gusti tipici della Capitale, il tour continua con le piccatine di vitello ai fiori di zucca, piccatine di vitello all’arancia, maialino lardellato cotto al forno con patate. A concludere quest’esperienza culinaria, troviamo i dolci della casa, che si presentano con trionfi di frutta, sorbetti della casa, ananas fresco e dolci della casa.

Il ristorante Cacio e Pepe porta a Milano la cucina Romana, creando un abbraccio di sapori ed emozioni tra il Duomo ed il Colosseo. Il tutto è accompagnato da un’accurata scelta di vini che vanno da quelli più dolci per i dessert, fino ai bianchi, ai rossi o agli champagne, oppure gli immancabili spumanti e vini rosati.

Gli orari

Il ristorante Cacio e Pepe è aperto tutti i giorni dal Lunedi al Sabato dalle ore 12:30 alle ore 15:00, e dalle ore 19:45 alle ore 23:00, eccetto la Domenica.





In definitiva il Ristorante Cacio e Pepe insegna che talvolta non è necessario viaggiare chilometri e chilometri per poter trascorrere una piacevole serata all’insegna dell’armonia e della convivialita: rispetto degli ingredienti e cura nei dettagli, costituiscono la formula vincente per un’esperienza indelebile.