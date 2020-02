Tapas de pescado Milano: il menu e i prezzi

Il menu e l'offerta di Tapas de pescado Milano, un locale particolare e unico nel suo genere.

Milano è una città particolarmente famosa sia sul piano nazionale che su quello internazionale, ciò grazie anche alla sua tradizione culinaria. Tale tradizione si fonda principalmente sulle risorse presenti nel territorio e sulle usanze precedenti, ma risulta essere anche influenzata da locali stranieri che rivisitano i piatti tipici milanesi aggiungendo ad essi un carattere esotico e tipico della loro terra. Si crea quindi un perfetto mix tra la tradizione e l’innovazione, decisamente apprezzato. Generalmente tali rivisitazioni presentano quale finalità quella di offrire un piatto assolutamente gustoso, avvantaggiati inoltre dal fatto che presentano minori calorie rispetto al piatto classico della tradizione. Tra tali locali può ricordarsi il Tapas de pescado, il quale ha aperto recentemente un’attività gastronomica a Milano in zona Porta Romana.

Il nome del locale richiama il piatto principale del loro menù, ovvero le tapas di pesce.

Tapas de pescado

Si tratta di un locale già affermato in altre parti del mondo, in particolare nel suo territorio d’origine spagnolo, capace di attirare a sè la clientela con uno stile unico che coinvolge immediatamente il cliente grazie agli ingredienti assolutamente freschi ed invitanti. Questo locale presenta inoltre uno stile particolarmente elegante, ma al contempo capace di far avere quel tocco di familiarità, come se per l’appunto si avesse lo stesso comfort di casa propria. Questo presenta inoltre un servizio particolarmente veloce e efficiente grazie anche alla presenza di un personale particolarmente competente.

Menù e prezzi

Il locale Tapas de pescado presenta una ampia varietà di scelta sulla carta dei menù, contenente piatti invitanti e allo stesso tempo sfiziosi il cui prezzo è assolutamente contenuto.

Tra le specialità del locale possono ricordarsi: i calamari, il carpaccio, le tartare, il sashimi, gamberoni e persino anche il fish and chips, i quali vengono offerti alla clientela in diverse declinazioni.

Seppur il menù offerto da tale locale presenta principalmente tapas di pesce freschissimo, l’ampia offerta di piatti nel menù consente di soddisfare anche clienti ai quali il pesce non piace particolarmente. Infatti tra i piatti offerti vi sono inoltre anche talune proposte vegetariane tra le quali, ad esempio, tra quelle più apprezzate, si ricordano le melanzane fritte condite con lime e miele.

Tra i piatti forti presenti all’interno del menù possono ricordarsi inoltre:

Le acciughe servite con crostini di pane e burro: il prezzo equivale a 13 euro;



Il polpo : quest’ultimo viene servito lesso con patate e condito con olio extravergine, il prezzo equivale a 9 euro;



Il sashimi di branzino : quest’ultimo viene servito con salsa di maracuja e semi di sesamo al wasabi, il cui prezzo equivale a 11 euro;



La tartare può essere servita in due diverse declinazioni: la prima declinazione è rappresentata dalla tartare di tonno con stracciatella, il cui prezzo equivale a 13 euro. La seconda declinazione invece, è costituita dalla tartare di salmone, la quale viene servita marinata con guacamole. Il prezzo di quest’ultima equivale a 9 euro;







Dessert

Il menù offre inoltre anche una ampia scelta in seguito al pasto principale, ossia i dessert. Viene presentato un menù completo sotto il punto di vista degli ingredienti utilizzati e della elevata varietà di gusti disponibili. I dessert più famosi del locale sono i seguenti: