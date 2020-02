L'aria di Napoli arriva anche sulle sponde dei Navigli grazie a Rossopomodoro che conta più di 100 locali in tutta la penisola.

Rossopomodoro è un ristorante con varie sedi in tutta Italia e ora anche sui Navigli di Milano. Con la sede in via Casale 7 sono più di 100 locali in tutta la penisola. Il grande successo è dovuto alla passione e alla cura impiegata nel trattare il menu in pieno stile napoletano. Non solo pizze, ma anche primi, secondi e dolci, basta che siano campani.

Rossopomodoro apre anche sui Navigli

La loro storia comincia ovviamente a Napoli negli anni ’90. I prerequisiti erano – e sono tutt’ora – amore per la città e per la tipica cucina del luogo, ma soprattutto per quella delle mamme e delle nonne. Aggiungiamo poi i colori della terra e dei piatti tradizionali. Il menu da subito studiato per imprigionare tutto questo, con semplicità.

Da Rossopomodoro ci si sente come a casa, ovunque essa sia. I prodotti scelti non possono che essere i migliori disponibili, provenienti dai maggiori fornitori del territorio napoletano, compresi acqua e caffè. Da segnalare sicuramente l’immancabile mozzarella di bufala campana DOP. Il tutto è condito da una ricerca continua della qualità e della genuinità.





All’interno del locale i proprietari cercano di portare la vera atmosfera napoletana. Le pareti sono decorate da foto di paesaggi sul mare e sul Vesuvio. I pomodorini tipici sono dipinti e incorniciati. Grazie a questa ventata meridionale la zona dei Navigli si arricchisce di un altro buonissimo ristorante. Il menu viene cambiato due volte l’anno, per rispettare ciò che le diverse stagioni possono offrire. Studiato nei minimi dettagli da chef scelti appositamente.

Inoltre all’interno del locale troviamo una lavagna, in cui il cuoco scrive una volta alla settimana ciò che di tradizionale ha preparato. Per quanto riguarda le pizze offrono diversi tipi di impasto: da quello a base di canapa al più classico senza glutine, coi i quattro cereali o addirittura con il riso venere.

Il menu di Rossopomodoro

Immancabili sicuramente le pizze che, a parte avere vari impasti come detto sopra, sono anche in versione gourmet. Ovviamente non può che esserci sul menu una sezione dedicata alla pizza fritta. Una fra tutte “La cicciona”: ricotta di bufala, provola affumicata, cicoli napoletani, pomodoro, pecorino, basilico e pepe. Per chi avesse una dieta particolare si può ordinare tutto con mozzarella delattosata. Se invece si volesse procedere a ordinare un menu completo, si potrà partire dagli antipasti, con bruschette o “scarpette” con le varie salse nazionali.

Oppure taglieri per due persone, baccalà fritto, burrata o parmigiana di melanzana.

Oltre alle insalatone troviamo poi i piatti di pasta. Dai classici fusilli al ragù con ricotta di bufala o grana e basilico, ci sono anche gli spaghetti. Pomodorini, olive nere, vongole e lupini sono tra i condimenti. I secondi includono la cotoletta alla napoletana, una millefoglie di pollo con porcini o una classica tagliata di manzo condita con rucola e provolone. Alla fine del menu si colloca la scelta dei dolci, classici e golosi. Per concludere non può mancare il caffè che qui non viene solo servito, ma raccontato. Per berlo sarete condotti in una vera e propria esperienza sensoriale.