Menu e prezzi di Berberè Milano, il ristorante che fonda la sua fortuna sulla pizza.

Berberè è più che una pizzeria, è una filosofia creata dai fratelli Matteo e Salvatore Aloe che, partiti da Bologna hanno portato avanti il loro progetto, aprendo 10 locali in 10 anni. Due aperture anche a Londra, seppure il nome è diverso: Radio Alice. Dietro a tutto questo non può che esserci professionalità e un’idea forte e valida. Andiamo a scoprire i loro ristoranti, i menù, i prezzi e le peculiarità della loro famosissima pizza.

Berberè Milano: i Ristoranti

Berberè Milano Centrale è sito in Via Alfredo Cappellini 18/A. Si possono chiedere informazioni o prenotare un tavolo al numero di telefono 02/38316849. È aperto tutti i giorni, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:30.

Berberè Milano Colonne si trova in Corso di Porta Ticinese al numero 1.

Si possono chiedere informazioni o prenotare tavoli al numero di telefono 02/49784877. È aperto dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 23:30. Il venerdì e il sabato dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 24:00.

Berberè Milano Isola è in Via Sebenico numero 21. Il numero di telefono per informazioni e prenotazioni è 02/36707820. Gli orari di apertura per il pranzo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle ore 14:30; il

sabato e la domenica dalle 12:30 alle ore 15:00. Per quanto riguarda la cena, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 19:00 alle 23:30.

Berberè Milano Navigli è in Via Vigevano numero 8.

Si può telefonare per informazioni o per prenotare al numero 02/36758428. Dal lunedì al venerdì è aperto dalle ore 19:00 alle ore 23:30. Il sabato e la domenica anche a pranzo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e la sera dalle ore 19:00 alle ore 23:30.

La specialità: la pizza

Il successo dei fratelli Matteo e Salvatore deriva dalla loro precisa scelta di realizzare l’alimento più famoso del mondo (la pizza, naturalmente) con farine biologiche e, soprattutto, con impasti alternativi di cereali diversi dal grano (come l’enkir o il farro) che attraverso una tecnica di lievitazione antica, e quindi totalmente priva di lieviti aggiunti, crea un impasto altamente digeribile e soffice, oltre che gustoso. Anche gli ingredienti utilizzati per guarnire le pizze sono per la maggior parte di provenienza biologica.

I menù e i prezzi

Naturalmente tante pizze si sfornano da Berberè, realizzate nelle varianti classiche come la Marinara, la Margherita, la Napoli e la Cotto e Funghi, ma sono presenti alla carta anche pizze con Salsiccia e Friarielli, ‘Nduja, Mortadella e patate e Asiago, Cheddar e Gorgonzola, e affettati pregiati come lo Speck del Trentino e Prosciutto Crudo di Norcia.

Berberè suggerisce sempre di scegliere più gusti, per unire al piacere dei sapori anche quello della condivisione. Nel menù sono presenti anche le pizze per i più piccoli.

Troviamo inoltre i Cicchetti, sfizioserie da gustare mentre si aspetta la pizza, o da ordinare come alternativa gustosa: si possono assaggiare e condividere crostini con acciughe di Cetara, burro e scorza di limone, porzioni di baccalà mantecato e patate, minestre a base di zucca, fagioli e salsicce, e arricchire la tavola, magari per accompagnare proprio la pizza, con taglieri di prosciutto crudo, ‘nduja di Spilinga, mortadella o prosciutto cotto di Mora Romagnola, oltre che ad Olive di Cerignola e insalate semplici o rocche, come quella con pollo Zivieri, feta, arance, scarola, radicchio, finocchio e noci.

Non mancano i classici dessert come la torta Sacher, la Panna Cotta, i Sorbetti fatti in casa o i Semifreddi.





E i prezzi? Rientrano nelle medie più accessibili per chiunque, comprese le famiglie. In media la spesa si aggira su cifre intorno ai 10/30 Euro a persona, naturalmente escludendo il costo di bevande ed eventuali vini. Un perfetto connubio di gusto, qualità e costi adeguati, per soddisfare tutte le esigenze e regalare un’esperienza culinaria servita con gentilezza e professionalità in ambienti curati e moderni.