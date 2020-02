Una nuovissima pizzeria è in arrivo a Milano in via Ripamonti. "Facce Da Pizza" promette piatti innovativi e gustosi in un'atmosfera giovanile.

Milano è la città per eccellenza del food. In ogni angolo si possono scoprire nuovi locali in cui gustare nuovi piatti immergendosi in diverse culture. Dal coreano al messicano, le proposte da ogni parte del mondo sono sempre più numerose ma in testa rimane il piatto classico intramontabile italiano: la pizza. Facce da Pizza, innovativo locale, è pronto a sbarcare anche a Milano in via Ripamonti.

Facce Da Pizza via Ripamonti

Siete amanti della pizza tradizionale napoletana oppure siete alla ricerca di nuovi sapori gourmet? Dopo Napoli, Milano è la nuova città della pizza per il numero di locali ad essa dedicati. Le proposte spaziano dalla tipica pizzeria al tourlè, con tanto di musica ed intrattenimento: andare a mangiare la pizza non vuol dire solo godere di buon cibo ma anche di un’atmosfera piacevole e divertente.

Quante volte avete pensato di uscire a mangiare una bella pizza con gli amici o i colleghi e non sapete quale posto scegliere? Un nuovissimo locale sta arrivando in zona Vigentino, in Via Ripamonti: “Facce Da Pizza“.

Il nuovo e ricco menù saprà conquistare ogni palato, dai più tradizionalisti ai più rivoluzionari, grazie alla selezione di pizze che spazia dalle classiche più famose alle più fantasiose e innovative. Il clima giovane e fresco del locale, unito alla simpatia del personale, sarà perfetto per famiglie e gruppi di amici. Facce Da Pizza is coming.