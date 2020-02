La Terrazza di via Palestro Milano: la location esclusiva per un pasto o un aperitivo

La Terrazza di via Palestro è un luogo frequentato da chi vuole consumare un pasto o un aperitivo in una location moderna ed esclusiva.

Il ristorante “La terrazza di via Palestro” è situato al 4° piano dello storico Centro Svizzero a Milano, nei pressi del parco Indro Montanelli e vicino al centro della città e alla famosa via Montenapoleone. Il locale è aperto dal lunedì al venerdì sia a pranzo che a cena, mentre il sabato l’apertura è solo per la sera fino a mezzanotte. Gli spazi sono estremamente accoglienti e eleganti, per quanto riguarda gli interni la zona ristorante è stata arredata con tavoli quadrati e sedie nere, estremamente minimal e moderni, mentre all’esterno è presente uno stupendo dehors riscaldato che affaccia sugli splendidi giardini di Porta Venezia. Il locale è facilmente accessibile ai disabili ed è permesso l’ingresso anche a cani di piccola e media taglia.

Questa location è perfetta per qualunque occasione: da un veloce pranzo di lavoro a una cena romantica o un aperitivo con gli amici. Il locale ha una meravigliosa terrazza coperta di ben 225 mq, perfetta anche in caso di pioggia, ideale per organizzare anche eventi importanti.

La Terrazza di via Palestro Milano

La cucina de “La Terrazza di Via Palestro” offre ai propri ospiti un menù all’avanguardia e raffinato. Sono presenti alcuni piatti per celiaci oltre che una scelta di piatti vegani e vegetariani. I menù variano durante l’anno per garantire al massimo la freschezza e la stagionalità dei prodotti utilizzati. Lo chef Siro ha scelto di optare per una cucina che si ispira alla tradizione italiana interpretando i piatti con creatività e garantendo sapori semplici e ben definiti.

Per esempio nel periodo autunnale è possibile trovare tra gli antipasti una battuta di melanzane con mousse di ricotta e polvere di olive o un guanciale di vitello e polentine, mentre tra i primi spiccano, per esempio, gli gnocchi di castagne fatti in casa con crema al Castelmagno o il risotto al Dolcetto di Dogliani con porcini e salvia croccante, mentre nella varietà dei secondi, due chicche sono il petto d’anatra glassato ai fichi e biete rosse saltate o l’orata con purea di zucca al cardamomo. Nel menù è inoltre possibile trovare una scelta tra 5-6 dessert che si ispirano alla tradizione dolciaria italiana in chiave moderna. La cantina della casa offre una vasta scelta tra i migliori prodotti delle case vinicole del nostro Paese e una selezionata scelta di champagne.

Il prezzo del menù varia tra i 40 € e i 70 € a persona.





L’aperitivo

Dalle 18.30 alle 21.30 è possibile sorseggiare un gustoso aperitivo accompagnato da buona musica. La zona lounge è stata rimodernata da poco con composizioni funzionali ma molto eleganti. L’area è infatti stata allestita con comodi divani e poltrone sui toni del grigio. All’esterno della zona living sono presenti inoltre dei pouf che rendono il locale ancora più glamour e completano l’arredamento con gusto. Molto presente è il “verde”, sono presenti infatti sia fiori freschi che piante di alloro e gelsomino che incorniciano il locale riprendendo i colori che è possibile ammirare dalla terrazza. Oltre ai cocktail più famosi è possibile provare anche nuovi mix creati dai barman del locale.

Un esempio è il “Roof Garden”, sicuramente uno dei protagonisti della lista, servito in un bicchiere basso e creato con Ginger beer, Botanical Spirit Farmily e Gin mixati con sciroppo alla salvia e lime a cui si aggiungono anche bitter al cardamomo e assenzio per una nota di freschezza. Il costo di un aperitivo varia dagli 8€ per un calice di vino o una birra artigianale Labi ai 12€ per un cocktail. Tutti gli aperitivi sono accompagnati da una deliziosa selezione di finger food preparata dalla cucina del locale. Se invece si desidera assaporare anche un primo piatto è possibile al costo di 20€.