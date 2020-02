Terrazza Triennale Milano: il menu del ristorante con vista mozzafiato

Vista mozzafiato e menu all'avanguardia sono solo alcune delle caratteristiche della Terrazza Triennale di Milano.

Un locale iconico della città di Milano che non ha proprio bisogno di ulteriori presentazioni è proprio la Terrazza Triennale.

Il nome stesso del locale fornisce un’informazione utile riguardo la caratteristica più bella del luogo: l’intera osteria è praticamente un enorme scorcio incastonato in via Emilio Alemagna che da sullo splendido skyline di Milano, a mezzo chilometro dal castello sforzesco Terrazza Triennale occupa una posizione centrale e, dall’alto della sua posizione, gode di una vista mozzafiato a 360 gradi con davvero pochissimi rivali. Il panorama inimitabile è sicuramente ciò che ha reso la terrazza uno dei luoghi più famosi e apprezzati della città di Milano ma l’osteria non si impegna a fornire ai propri clienti solo la vista mozzafiato, infatti il locale è una delle mete più gettonate per poter fare un pasto o un aperitivo estremamente glamour e che di certo non lascerà a desiderare in quanto qualità e anche nei prezzi, decisamente non inclusivi.

Terrazza Triennale è un’osteria in tutto e per tutto che si cura di dare ai propri commensali un ricco servizio di cibo e bevande in grado di soddisfare anche i palati più fini, d’altronde un locale con una vista del genere deve pure meritarla e ed è proprio il caso di Terrazza Triennale la quale lotta con le unghie e con i denti attraverso il suo menù per mantenere il titolo di osteria di gran classe.





Terrazza Triennale Milano: il menu

Antipasti

Uovo Bio Morbido, Cavolfiore, Crema di Nocciola, Crumble di Parmigiano Reggiano e Tartufo Nero

Culaccia Stagionata di Parma, Salame Strolghino e Gnocco Fritto

Carpaccio Tiepido di Fassona, Noci Caramellate, Castelmagno e Puntarelle

Battuta di Scampi Mediterranei, Crema Acida, Caviale Tradition Calvisius e Polvere di Arancia Candit

Filetto di Sgombro Croccante ai Sapori Mediterranei

Primi Piatti

Spaghetti di Gragnano, Pomodoro San Marzano…”con Vista”

Risotto alle Cime di Rapa, Burrata Pugliese e Peperone Crusco

Fagottelli di Pasta Fresca Ripieni di Coda di Bue, Raspadura e Lime

Gnocchi di Patate in Guazzetto di Frutti di Mare e Salicornia

Vellutata di Zucca, Gamberi Rossi ed Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Secondi Piatti

Morbido di Manzo “48 ore”, Mayonese al Mango, Spinacino un Po’ Piccant

Rollè di Coniglio “al Cucchiaio”, Ripieno di Castagne al Rosmarino, Polenta Croccant

Sedano Rapa e Tartufo Ner

Spigola, Lenticchie di Castelluccio e Foglia d’Ostric

Polpo Laccato alla Soia e Peperone Dolce, Catalogna Saltata e Sesamo Bianco

I Grandi Classici

Degustazione di Ostriche Amélie Accompagnate dalle Loro Salse (3 pz/ 6 pz)

Linguine Grezze Cavalier Cocco Cacio e Pepe, Tartare di Gambero Rosso di Mazara del Vallo

La Costoletta di Vitello alla Milanese della Tradizione

L’aperitivo

Non manca il tempo per l’happy hour alla Terrazza Triennale che propone anche diverse scelte per l’aperitivo, tra i classici nomi troviamo anche delle invenzioni originali dell’osteria

LAKE DIAMOND

BELVEDERE Vodka LAKE BARTEZEK, liquore ai

fichi, liquore al pimento, aromatic bitter, succo

di limone, zucchero liquido, fico e chinotto

MEZ-CLADITO

Mezcal “La Herencia”, succo di lime, agave,

granadilla, pepe rosa, pompelmo sodato,

crusta di sale nero hawaiano

JULIA

Tequila blanco, succo di lime, nettare d’agave,

pepino fresco e basilico

IL BAUSCIA –

Campari, spremuta di pompelmo, agave,

lime e ginger beer

MANUIA TIKI –

Clairin Vaval rum, Sailor Jerry spiced rum,

Peychaud’s bitter, sciroppo d’orzata, falernum

liquore fatto in casa, succo di guava

SSSHRAMBLE –

Gin, succo di limone, zucchero liquido e shrub

alle more fatto in casa

EL PABLO

Bourbon whiskey, liquore Ancho Reyes, liquore

D.o.M Benedictine, succo di limone e

sciroppo d’ananas

DEJA VU

Calvados, vodka, liquore ai fiori di sambuco,

succo di lime, sciroppo d’uva e

Peychaud’s bitter,