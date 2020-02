A San Valentino potrete cenare al Floyer, il ristorante del Teatro la Scala di Milano, grazie a un menu pensato per la serata.

Il 14 febbraio è il giorno dedicato agli innamorati che spesso decidono di passare la serata in modi diversi dal solito. Una buona idea è sicuramente quella di recarsi in qualche ristorante particolare, di lusso, che solitamente non si frequenta. Per questo molti locali dedicano il menu di questa particolare serata a tutte le coppie. Anche il Foyer, il ristorante della Scala di Milano, ha pensato a una proposta proprio per San Valentino.

La proposta di San Valentino del Foyer

Si tratta di una rivisitazione dello storico Marchesino di Gualtiero Marchesi, in cui si portano gli storici piatti del Maestro, ma in chiave rivisitata. Proprio come hanno pensato di fare in altri ristoranti, ad esempio nel bistrot di Carlo Cracco, per la serata di San Valentino verrà proposto un menu per tutti gli innamorati. Con un prezzo fisso di 85 euro a testa si potrà godere di portate raffinate, dall’antipasto al dolce.





Verrete accolti con un flute di bollicine.

Una volta accomodati vi verranno serviti gli antipasti: capasanta, nocciola, acciuga e cavolo romano e un rollè di coniglio, guanciale, salvia e patata dolce. Come primo verrà proposta una rivisitazione dello storico risotto alla milanese di chef Marchesi e un raviolo aperto con capasanta. Quaglia, fois gras e triglia con riso soffiato e lardo saranno i componenti delle seconde portate. In conclusione è previsto un dessert speciale.

Tutto questo si svolgerà in un’atmosfera di classe, grazie al progetto realizzato da Michael Vincent Uy, architetto con studio a Milano. Il velluto rosso e i tavoli trasparenti, rifiniti in argento, vi faranno sentire completamente a vostro agio.