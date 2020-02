Per poter gustare specialità argentine il posto perfetto a Milano è senza dubbio El Porteño: quali sono i ristoranti della città.

Solo per chi è cresciuto nell’Argentina degli anni ’40, in quella terra che ha accolto chi voleva trovare una nuova dimensione di vita, che veniva da lontano dopo aver navigato per lungo tempo, solo per loro è corretto l’appellativo ‘Porteño’. Li chiamavano: ‘quelli del porto’, quelli che arrivavano con il sangue caliente e la voglia di fare, colmi di passione e sensualità, quelli che hanno supportato la crescita di Buenos Aires fino a farla diventare la metropoli di oggi. Sulla scia di queste antiche passioni, è nato il progetto della catena di ristoranti di El Porteño a Milano, quattro in tutto, ognuno con un suo cuore, uno spirito e un’anima tipicamente argentina, calda e accogliente.

Fabio Acampora, Sebastian Bernardez e Alejandro Bernardez, sono stati gli ideatori di questo format, diventato in poco tempo con i suoi quattro gioielli, l’unico punto di riferimento della vera cucina argentina a Milano.

I ristoranti di El Porteño sono stati nel tempo, palcoscenico di eventi di risonanza nazionale ai quali hanno partecipato numerosi Vip del mondo dello spettacolo e della moda.

El Porteño Milano: menu e prezzi

Ecco dunque una panoramica sulle caratteristiche, menù e prezzi di questi fantastici luoghi dove tradizioni, passioni e buona cucina si danno appuntamento ogni sera.

Darsena

Primo nato di casa El Porteño, questo ristorante è caratterizzato da una serie di locali concatenati tra loro e ricchi di un fascino che solo una ex colonia spagnola può regalare; elegantissimo, ma nello stesso tempo caldo e avvolgente, la Darsena si trova in Via Gian Galeazzo e offre cucina e cantina a vista.

Arena

Secondogenito elegante e stiloso al pari del fratello maggiore, l’Arena accoglie i suoi clienti con un bancone bar dal tipico design spagnoleggiante, così come tutti gli arredi dei diversi ambienti, caratterizzati da un’alternanza di pavimenti lignei e di cementine multicolore.

Prohibido

Anima caliente di casa El Porteño, questo ristorante mixa perfettamente la tradizione della cucina argentina, con il trasporto dei tangueri professionisti, che animano tutte le serate del Prohibido, sulle note dei tanghi più famosi.

Gustare uno dei tipici piatti argentini, guardando un’affascinante spettacolo di tango, magari figurato, sarà come trascorrere una serata in uno dei locali famosi di Buenos Aires.





Gourmet

Ultimo nato della famiglia, deve la sua esistenza all’incontro di Fabio Acampora con i fratelli Sebastian e Alejandro Bernardez, con Paolo Catoni e Martino Corti dell’azienda HotelSolutions. Con un preciso focus sulla qualità dei cibi, per la realizzazione di piatti particolari della tradizione argentine, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera dal design estremamente curato e particolare, nella location di Via Speronari.

Menù e prezzi dei ristoranti El Porteño

Pensati e preparati nel rispetto della più vera tradizione culinaria argentina, i menù dei ristoranti di El Porteño, propongono le tradizionali grigliate a base di carni di manzo, vitello e maiale; ‘asado’ è il nome di questo piatto, la cui cottura delle carni è da effettuarsi obbligatoriamente in maniera lenta e attenta, mentre si sorseggia una buona Mate, la bevanda tipica dell’Argentina o deliziosi calici di Malbec o Torrontes, vini particolarmente raffinati.

Accanto alle carni, per le quali la scelta è davvero ampia, non possono mancare le empanadas, tipici panzerotti che si preparano con verdure, formaggio e prosciutto o funghi; le cipolle rosse caramellate avvolte in croccante pasta sfoglia; per concludere la lista dei dolci è altrettanto ghiotta, a partire dal dulce de leche, i panqueques o altre ghiottonerie.

I prezzi dei ristoranti del gruppo El Porteño, sono in linea con la ristorazione nazionale, dipenderà ovviamente dalla cantina, l’equilibrio del conto finale.