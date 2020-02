La "Social Dinner" è la cena per festeggiare San Valentino che Carlo Cracco ha deciso di offrire alle giovani coppie innamorate.

Nel mese di febbraio si svolge la festa tanto odiata dai single quanto amata da tutte le coppie di innamorati, o quasi. Per celebrare San Valentino la soluzione più gettonata è sicuramente quella di una cena in un bel ristorante, ad esempio in quello di Carlo Cracco. Lo chef, che non è la prima volta che propone un’iniziativa legata a una festività – il panettone per Natale, ad esempio – per l’occasione, ha pensato a una soluzione riservata però agli under 35, con menu e prezzi speciali.

Cena di San Valentino da Carlo Cracco

“Social Dinner” è il nome della cena dedicata alle giovani coppie che siederanno tutti insieme in un’unica tavolata – per questo chiamata social -. Per l’occasione non è definito un dress code da rispettare, quindi ci si può presentare vestiti come si preferisce.

Certo che la location situata praticamente al centro della Galleria Vittorio Emanuele II fa immaginare abiti da sera e smoking. Ma quale sarà il menu perfetto per questa serata all’insegna dell’amore?





Alle 20 si comincerà con un aperitivo composto da sfoglie di riso, crema di patate, focaccia al vapore con ketchup di carote e aneto, uova di quaglia fondente e meringa al lime, shiso e salmone maritano. Non mancheranno poi i più semplici arancini allo zafferano e al ragù e le classiche olive all’ascolana, il tutto accompagnato da bollicine italiane. Le portate principali che andranno a completare il menu saranno: tuorlo fritto con capesante, arancia bruciata e spinaci, crema di zucca, ravioli all’astice con fondo di crostacei, puntarelle e olive, carrè di vitello con pasta sfoglia e salsa di mela e zenzero.

Il costo della cena, compresa di dolce e vini abbinati da sommelier è di 250€ a coppia.