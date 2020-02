Bioesserì Milano: prezzi e menu del locale che unisce genuinità e piacere

Bioesserì Milano: i prezzi e il menu dei locali dal concept biologico situati nel cuore di Milano.

Vittorio e Saverio Borgia hanno dato vita a Bioesserì un concept Restaurant accreditato nel mondo biologico. Con le sue sedi a Milano e a Palermo, sono la nuova frontiera per quanto riguarda i ristoranti e pizzerie. Bioesserì è pronto ad accoglierti tutta la giornata, per concederti esperienze di genuinità e piacere. Potrete recarvi da loro per pranzo o cena, come potrete farlo per colazione e aperitivo. Non c’è occasione per cui non siano adatti a prendersi cura di voi e di ciò che mangiate.

Bioesserì Milano: i locali

A Milano i Borgia vantano ben 2 sedi differenti:

Milano Brera : 250 metri quadri di locale con giardino invernale e una piccola bottega dove potrete acquistare prodotti bio. Il locale con il suo menù vi accompagnerà in tutta la vostra giornata. Cucina a vista e un angolo bar ideato per i veri intenditori, con una vasta scelta di prodotti per autentici esperti e amanti del biologico. Per dolci, crostate, pasticcini e cornetti sono utilizzate farina di Kamut e farina integrale. Lo chef con esperienza decennale curerà i vostri piatti per un’esperienza irripetibile;

: 250 metri quadri di locale con giardino invernale e una piccola bottega dove potrete acquistare prodotti bio. Il locale con il suo menù vi accompagnerà in tutta la vostra giornata. Milano Portanuova: 350 metri di locale per una cucina attenta e innovativa. Un pasto da loro sarà un’esperienza unica per il vostro palato. Con un occhio alla tradizione e uno all’innovazione, si riporta la materia prima al centro dell’attenzione. La pizzeria utilizzo un impasto lievitato naturalmente per 72 ore, il bio cocktail bar chiude la vostra esperienza al locale con le sue originali proposte.

Menu e prezzi

Il menù di Bioesserì vi stupirà per la sua proposta di pietanze e bevande totalmente innovative e biologiche.

La colazione

Partiamo dal primo pasto della giornata, curato nei minimi dettagli, con un ampia scelta di caffè e tutti i tipi di latte, quello con pochi grassi e poi: latte di riso, latte di mandorla, latte di soia, latte d’avena, latte di Kamut, riso e nocciola, riso e cocco, riso e mandorla, quinoa al cacao.

Con prezzi che vanno dai 2 euro dell’espresso ai 4 euro di latte e cereali o 4,5 della cioccolata calda.

The e tisane per tutti i gusti a 4,50 euro, mentre se deciderete di gustarvi un estratto di frutta e verdura fresca la spesa sarà di circa 6 euro. Non dimenticatevi poi i succhi di frutta biologici e con un’alta densità di frutta, i prezzi vanno dai 5 ai 7 euro.





Pranzo e cena

Gli chef di Bioesserì non deluderanno le vostre aspettative. Gli antipasti tra la tradizione rivisitata delle pappa al pomodoro, una puntatina al veggy con il tofu affumicato e il classico tagliere di affettati e formaggi, serviti con mostarde e scelta di miele. I prezzi sono compresi tra i 9 euro del flan di spinaci e i 16 del tagliere. I primi e le zuppe offrono un’ampia scelta per tutti i palati.

Il classico risotto alla milanese a 14 euro o i tagliolini alla gricia. Per non sbagliare una pasta al pomodoro, anzi ai 3 pomodori al prezzo di 10 euro a porzione. I secondi invece aprono spazio ai carnivori con cosciotti di pollo e tagliate, ai salutisti con tonno e salmone e ai vegetariani con le polpette di seitan. Per il filetto di ricciola spenderete 21 euro, per la taglata 16, per il tonno scottato 20 euro e per il seitan farcito 16 euro. Non fatevi sfuggire l’occasione di un aperitivo bio dai Bioesserì. Con 10 euro potrete avere un cocktail preparato dalle sapienti mani dei barman che utilizzeranno solo ingredienti di prima scelta. Oppure potrete scegliere un calice di vino, bianco o rosso, tutti di ottima annata e tutti provenienti da uve di coltivazione biologica.

Se invece siete amanti del genere, non fatevi sfuggire l’occasione di provare una delle birre in selezione.