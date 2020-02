Fonderie Milanesi: brunch, aperitivo e menu in un’atmosfera suggestiva

Stile intrigante e aspetto sofisticato sono solo alcune delle caratteristiche delle Fonderie Milanesi.

Fonderie Milanesi si trova nel cuore di Milano e corrisponde ad una struttura ristorativa molto apprezzata da parte di un pubblico trasversale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere riguardo ad una struttura capace di offrire brunch, aperitivo e menu a prezzi estremamente competitivi.

Fonderie Milanesi: brunch, aperitivo e menu

Non appena ci si avvicina a Fonderie Milanesi, ci si può rendere conto di quanto questo locale sia immerso in un’atmosfera estremamente suggestiva e tutta da tenere impressa nella propria memoria. La struttura sorge in via Giovenale 7 nel cuore di Milano, nella zona compresa tra Porta Romana e piazza XXIV Maggio. A dire la verità, a prima vista, questo luogo sembra non avere nulla a che fare con un tipico locale di ultima generazione.

Infatti, la prima sensazione che si avverte è quella di una vecchia officina, o comunque di uno stabile abbandonato da diverso tempo.

Come già si evince dalla sua denominazione, prima di assumere la connotazione attuale di locale adatto ad aperitivi di ogni genere, era semplicemente una fonderia. Ogni singolo complemento d’arredo si rifà ad un passato glorioso ed è improntato alla ricerca del massimo relax e comfort. Lo stesso è discorso per quanto riguarda l’architettura, ispirata ad una vecchia cascina o ad un esempio di archeologia ormai obsoleto.

Ci sarebbe davvero tanto da raccontare sul look che Fonderie Milanesi ha ereditato dal passato. La sua apertura risale al 2013, anno nel quale è stato ultimato un lavoro di recupero attento e metodico che non ha cambiato più di tanto le prerogative iniziali della struttura. Infatti, in corrispondenza delle mura, è ancora possibile notare le antiche bruciature.

Lo stile è tipico dell’ottocento, con mattoni ben visibili e stanze inquadrate in una sorta di percorso simile ad un labirinto. Intorno alla struttura centrale, ecco un giardino di grandi dimensioni nel quale vivere momenti di assoluta tranquillità.





Come funziona e cosa si mangia

Come già accennato nelle righe precedenti, Fonderie Milanesi punta molto su uno stile estremamente intrigante. Il suo aspetto è colto e sofisticato e ogni singolo elemento viene inserito con un fine ben preciso, anche se all’apparenza potrebbe sembrare il contrario. Il locale presenta al suo interno numerosi oggetti di recupero, dal calcio balilla alle biciclette inutilizzabili, dalle moto d’epoca alle poltroncine vecchio stampo. Tuttavia, chi ha dato forma a questa realtà non ha lasciato in secondo piano l’esigenza di dare vita ad un menu ampio e variegato.

Fin dal 2013, Tribu Catering e Food Genius Academy propongono diverse opportunità interessanti a tutti coloro che vogliono trascorrere alcune ore all’interno di questo locale di qualità.

Un ruolo di primo piano viene senz’altro assunto dall’innovativo brunch, che viene organizzato ogni sabato e domenica dalle ore 12.30 fino alle 15, ad un prezzo fisso di 25 euro. In alternativa, ci si può sbizzarrire con un aperitivo dai gusti inebrianti, unito ad un buffet all’americana che presenta numerose scelte di assoluto rilievo. Tutto ciò senza dimenticare l’ipotesi di attivare le formule relative a pranzo e cena.

Ogni esperienza dei clienti viene anticipata da un’accoglienza di alta qualità, dovuta all’ausilio di un personale esperto e qualificato. Non mancano gli interessanti spettacoli di musica live, così come è possibile conoscere numerose pietanze di spicco di una tradizione culinaria italiana che continua ad essere un esempio positivo a livello mondiale.

Molto variegato anche l’assortimento riguardante vini e bevande in generale, da abbinare ad ogni cibo con la giusta alchimia.

Nel complesso, Fonderie Milanesi è un’esperienza di assoluto rilievo, con l’ingresso avvolto in un cortile immerso nella ghiaia e diverse abitazioni da restaurare. L’insegna ufficiale del locale è pronta così ad accogliere una clientela che vuole unire sensazioni forti e tanta buona cucina locale.