Grazie all'accordo tra Ferrero e Mc Donald's nasce il panino alla Nutella da gustare fuori casa e a San Valentino saarà gratis.

Siamo italiani semplici: ci basta poco per essere felici, e solitamente questo “poco” è racchiuso in un barattolo di vetro. Si, avete capito bene, stiamo parlando di Nutella che si prepara a farcire un soffice panino in tutti i Mc Donald’s di Milano. Ma il meglio deve ancora venire perché il 14 di febbraio potrete assaggiarlo gratis!

Panino alla Nutella nei Mc Donald’s

Dopo il grande successo dei Nutella biscuits la Ferrero trova un accordo con il colosso dei fast food per deliziare nuovamente i nostri palati. Il nuovo prodotto firmato con la “m” gialla si chiama McCrunchy Bread e qualche fortunato l’ha già assaggiato in anteprima mercoledì 5 febbraio. La vendita ufficiale comincerà a partire da mercoledì 12 febbraio, al prezzo di 1,40 €. Per averlo gratis bisogna aspettare venerdì 14 febbraio, dalle 15 alle 17: per il giorno di San Valentino, se vi presenterete con la vostra dolce metà, Mc Donald’s omaggerà il vostro amore con un dolce e delizioso sandwich.





Ma come è nata l’idea di mettere in commercio uno spuntino che già conosciamo tutti? A spiegarlo ci pensa Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia: “Pane e Nutella è uno degli abbinamenti più tipici delle colazioni e delle merende degli italiani.

Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita. Qualcosa a cui sono legati momenti di gioia, famiglia e condivisione. Con McDonald’s abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perché sono fuori casa. Un modo per rendere disponibile al maggior numero di persone la colazione e la merenda che preferiscono”.