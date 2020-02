Migliori ristoranti per bambini a Milano: i locali ideali per le famiglie

Tutti i consigli sui migliori ristoranti per bambini a Milano: la lista dei locali per famiglie in città.

Milano è una delle città italiane con maggiori proposte kids-friendly per quanto riguarda la ristorazione. Ad oggi è infatti molto semplice per i genitori potersi godere un pasto fuori casa riuscendo comunque a intrattenere e divertire i bambini. Al di là delle numerose cascine nei dintorni di Milano in cui i genitori possono pranzare o cenare mentre i bambini giocano nelle varie aree attrezzate all’aperto, oggi esistono anche diverse alternative in città ben strutturate. Ecco alcuni dei migliori ristoranti adatti ai bambini.

I migliori ristoranti per bambini a Milano

Shambala, è un ristorante sito in zona Ripamonti, poco fuori Milano, in cui è possibile gustare sia il sabato che la domenica un ricco brunch, caratterizzato da ricette fusion tra la cucina tipica italiana e quella asiatica. Il menù per i bambini è invece studiato su misura e i più piccoli, a partire dai 2 anni di età, sono intrattenuti con diversi tipi di laboratorio artistici ed esperienziali.

Il Consorzio Stoppani è invece un bistrot situato in zona Porta Venezia, qui è possibile gustare piatti tradizionali, in particolare i piatti tipici delle sagre, mentre per i bambini è stato creato un menù specifico e possono divertirsi controllati da un animatore.

Un’alternativa molto raffinata è il Rataná, di fronte al Bosco Verticale, un ristorante situato in una bellissima location ottocentesca che offre durante il pranzo domenicale la possibilità di usufruire della presenza di alcuni animatori per i commensali più piccoli.

Un altro ristorante molto famoso tra le famiglie milanesi è sicuramente il 4Cento.

Presso il ristorante, situato vicino al parco Campizzino, sia il sabato che la domenica è possibile infatti approfittare di un ricco brunch mentre i più piccoli possono essere lasciati nelle competenti mani di animatrici qualificate che li coinvolgono in diverse attività creative.





Un locale molto raffinato è sicuramente il Deseo, nei pressi dell’Arco della Pace, il quale offre un servizio di animazione durante il brunch del fine settimana.

Il ristorante Dulcis in fundo, nella zona nord di Milano, ha un’area giochi riservata per i bambini durante il brunch del weekend così da permettere ai genitori di godersi qualche attimo di relax.

Di natura differente rispetto alle precedenti è la trattoria California, un tipo di ristorazione più semplice il cui locale permette ai più piccoli di potersi muovere liberamente come se fossero a casa.

Un ristorante che si intuisce essere pensato per i bambini è sicuramente Pollicino.

Questo locale, presente sia a Milano che a Bresso, è caratterizzato da una sala giochi completamente insonorizzata dedicata ai bambini al di sopra dei 3 anni e da un’area video games per i più grandi. Questo locale offre inoltre personale qualificato che controllerà i bambini per tutto il tempo. Un’attività molto particolare è organizzata la domenica mattina, infatti vengono organizzati sempre dei laboratori di cucina in cui i bambini possono preparare una pizza con le loro mani.

Mamusca è un locale molto particolare, un bar-libreria che comprende anche un’area giochi in cui è possibile leggere un libro o giocare mentre si gusta un profumato caffè.

Lab Café, situato nella zona Lorenteggio, è una caffetteria che offre diverse attività e laboratori per ogni età.

É aperto ad ogni ora e permette di assaporare un buon caffè o provare i piatti della loro cucina bio.

Uno dei ristoranti più recenti è infine Benvenuto Family Restaurant, il cui locale è caratterizzato da un’area giochi controllata da animatori qualificati.