Mi Scusi Milano: il menu e i prezzi del ristorante a base di pasta

Il ristorante Mi Scusi ha aperto moltissimi locali in tutta la città e ha fondato la sua fortuna sulla pasta fresca.

Mi Scusi è senza dubbio uno dei locali più in voga presenti a Milano. Il primo locale è infatti stato aperto soltanto nel 2017 ma da allora il suo successo è stato sempre in ascesa. Proprio per tale ragione, visto il grande apprezzamento da parte dei clienti, sono stati creati nuovi locali in diverse zone della città come la Stazione centrale, Colonne di San Lorenzo, Stazione Cadorna e Isola. Quello che ha colpito maggiormente tutti di questo ristorante è senz’altro la sua specialità ovvero la pasta fresca. Al giorno d’oggi infatti non è sempre facile trovare un ristorante che offra un menu genuino in un mondo che va sempre di più verso il cibo consumato in piedi e velocemente. Sedersi a un tavolo del Mi Scusi è come ritornare a casa propria e gustare un buon piatto di pasta come quello preparato dalla propria mamma.

Mi Scusi a Milano: il menu e i prezzi

Il ristorante Mi Scusi di Milano offre anche una grande varietà di tipologie di pasta tra cui poter scegliere.

Non c’è solo la pasta tradizionale ma anche quella integrale, di mais e molto altro ancora. Tutti i tipi di pasta inoltre sono trafilati quotidianamente e le farine adoperate per realizzarle sono tutte biologiche e di provenienza italiana. Oltre alla pasta però è possibile mangiare anche altre pietanze come ad esempio le bruschette, la parmigiana di melanzane, la burrata di zucchine e pomodori oppure i deliziosi dolci. Per quanto riguarda i condimenti della pasta invece si possono sceglierne tantissimi in base alle proprie preferenze: quelli più apprezzati sono senza dubbio la carbonara, la pasta alla gricia, il pesto alla genovese, il ragù alla bolognese, la cacio e pepe, il pesto vegetariano, la crema al salmone e zucchine, la crema di noci, la classica pasta al pomodoro e moltissimi altri piatti appartenenti alla tradizione culinaria italiana.





Come prenotare

Dal momento che il ristorante Mi Scusi di Milano è sempre molto affollato a causa del grande successo che riscuote tra la clientela, prima di andare a mangiare in questo posto è consigliabile effettuare una prenotazione.

Per farlo basta andare sul sito internet del ristorante e selezionare la voce Prenota. A questo punto non resta altro che chiamare al numero di telefono indicato oppure inviare una email all’apposito indirizzo. Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, il venerdì dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.30 mentre il sabato e la domenica dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 alle 23.30. Per effettuare la prenotazione è possibile anche visionare il calendario presente sulla pagina ufficiale in cui si potranno vedere i giorni disponibili. Si ricorda però che le prenotazioni per la cena e nel weekend sono valide soltanto per i gruppi composti da almeno sette persone mentre i gruppi di numero inferiore vengono accolti senza la necessità di effettuare la prenotazione.

Per quanto riguarda i prezzi invece bisogna sapere che essi variano a seconda del tipo di pasta e del condimento scelto. Un piatto di pasta tradizionale ad esempio può avere un costo piuttosto basso mentre una pietanza più particolare entrerà in una fascia di prezzo maggiore ma comunque accessibile a tutti. Naturalmente più verranno aggiunti prodotti al piatto e più il costo tenderà a salire.