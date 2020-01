Dove mangiare ostriche a Milano: i migliori locali della città

Le ostriche sono da molti considerate un vero e proprio cibo di lusso: tutti i consigli su dove mangiarle a Milano.

Ostriche e bollicine sono per moltissime persone uno dei piaceri della vita. Per assaporare la freschezza di questo cibo, molti si chiedono dove mangiare ostriche a Milano, sia che questa città sia il loro luogo di nascita, o perché vi si è trasferiti per lavoro, per studio o per amore.

La capitale della moda e della finanza ha una lunga tradizione di aperitivi a base di pesce, ma non è semplice trovare locali che fanno delle ostriche il loro cavallo di battaglia.

Dove mangiare ostriche a Milano

Il ristorante Ostriche e Vino, situato nella zona di Porta Ticinese, si presenta all’interno come un antico bistrot, di quelli che si trovano spesso a Parigi. Luci soffuse, arredi in legno in stile retro, iconici lampadari a palla e atmosfera delicata.

Il locale propone cucina francese, a base di pesce crudo di qualità e vini d’Oltralpe: qui le ostriche sono gettonatissime e raccomandate dalla clientela più affezionata, che raggiunge il ristorante da tutta la provincia. I cuochi di Ostriche e Vino mettono passione nei loro piatti, e propongono una selezione accurata del miglior pesce crudo, adatto anche ai palati più sopraffini. Per eventuali intolleranze alimentari, gli chef sono a disposizione per consigliare i piatti, nel menu, che permettono di gustare ottimo cibo senza rinunciare a nulla e mantenendo la salute.Chiuso la domenica, il ristorante effettua anche il servizio catering per feste, compleanni ed eventi, oltre a quello a domicilio su richiesta.

Langosteria è un ristorante e lounge bar specializzato nel fine dining a base di pesce.

La filosofia del locale abbraccia la qualità a ogni livello, sia che si tratti di pesce crudo per un aperitivo, o per un menu strutturato. Le ostriche assaporate presso Langosteria sono la delizia dei clienti affezionati, ma anche una piacevole scoperta di gusto per i nuovi avventori. Freschezza, qualità e stagionalità sono un vero credo per la creazione del menu, che ogni settimana si arricchisce di novità e sperimentazioni. Gli amanti delle ostriche troveranno in Langosteria il posto che hanno sempre sognato: ottimo pesce, preparato alla perfezione, una carta dei vini eccellente in un ambiente raffinato, un po’ dandy, molto ricercato ed elegante. Chiuso la domenica, il locale riceve prenotazioni per eventi privati con più di 8 persone.





Un locale curato, che dispone di un banco delle ostriche e di pesce crudo, è il bistrot A’Riccione, situato in via Giulio Cesare Procaccini a Milano.

La specialità più amata dai clienti, che affollano il ristorante in tutti i giorni dell’anno, è costituita dalle ostriche con i tartufi. Un connubio perfetto e indissolubile, che gli estimatori dei molluschi afrodisiaci adorano. Il ricco menu di A’Riccione dedica spazio e attenzione particolari alle ostriche, che vengono proposte non solamente insieme al tartufo, ma in numerose varianti. Forse non tutti sanno che, nel mondo, vi sono oltre 40 tipologie di ostriche: tra quelle più pregiate vanno annoverate quelle provenienti dalla Normandia e dalla Bretagna. Per ogni varietà di ostrica, gli chef del bistrot realizzano preparazioni curate, fatte con amore e rigorosamente a base di materie prime di qualità, provenienti da fornitori selezionati. Una festa, un evento aziendale o una cerimonia: da A’Riccione è possibile organizzare un servizio di banqueting in piena regola.

Lo staff si occuperà di tutto, dalla mise en place all’allestimento floreale, al sottofondo musicale e sarà lieto di soddisfare eventuali richieste particolari dei clienti. Mangiare ostriche in questo bistrot, sia in coppia che in numerosa compagnia, fa parte delle esperienze indimenticabili che tutti dovrebbero provare, almeno una volta nella vita; chi ama questi molluschi, fa di tutto per ritornare qui ogni volta che è possibile.