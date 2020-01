Zero21 Milano: tutto sul moderno locale che unisce Giappone e Brasile

Per un mix di sapori e gusti unici e innovativi a Milano è arrivato Zero21 Brazilian Sushibar

Zero21 brazilian sushibar rappresenta un incontro unico fra tradizione giapponese e brasiliana, una fusione avvenuta nell’arco di un secolo, grazie all’arrivo in Brasile di molte famiglie nipponiche, mutando così le tradizioni gastronomiche locali. Un marchio nato da poco, ma che si sta estendendo facilmente, grazie anche al franchising, che offre l’opportunità di ingrandirsi ulteriormente, dando l’occasione di conoscere un’azienda giovane e in crescita. Due sono le possibilità: un vero e proprio locale, con cucina professionale, che offre cucina espressa e un bancone con assaggio e cocktail, oppure la formula Zero21 ToGo, che si potrebbe identificare più come cibo d’asporto, possibilità di consegna a domicilio e un distributore 24 ore su 24. Il tutto sempre con un occhio di riguardo agli ingredienti, sempre freschi e di qualità, tenendo presente anche le varie allergie.

In questo momento possiamo trovare i locali a Roma, Milano e Ibiza.

Zero21 Milano: il menu e i prezzi

Lo Zero21 offre il meglio in quanto a piatti, miscelando in modo armonioso sushi e temakerie. Per cominciare troviamo, la Sopa de Miso, tipica zuppa giapponese, Goma Wakame un’alga che si mangia come insalata oppure Edamame, fagioli di soia, che hanno un costo di 7 euro circa a piatto.

Passiamo alla tempura, trovando: Almondegas de Aum, composto da cipolle, Tonno e salsa di mele, Crocante de salmoa, Salmone, Surimi, Harumaki, Formaggio spalmabile e Salsa Teriyaki, Ninho de camarao, Gamberi argentini, Riso, Avocado, Alga nori, Salsa maio, Salsa teriyaki, formaggio spalmabile e Pasta Kataifi ed altre proposte del genere, sempre con abbinamento dolce e salato, con una spesa che si aggira intorno ai 15 euro circa a piatto.

Passando alle tartare, una preparazione di pesce o carne cruda tagliata finemente, qui possiamo trovare: Tartare de salmoa e maracuja, oltre al salmone, c’è il frutto della passione, sale e uova tobiko rosso, tartare de salmoao especial, composto da salmone, formaggio spalmabile uova di tobiko rosso e verde, erba cipollina, mandorle e salsa teriyaki, tartare de atum e manga, con mango, uova tobiko rosso, tonno ed erba cipollina.

In questo caso la spesa si aggira intorno ai 17 euro circa a piatto.





Troveremo inoltre carpaccio di salmone o tonno, ceviche, una tipica pietanza brasiliana, composta da salmone, succo di lime, aglio, cipolla rossa, latte di cocco, peperoncino, coriandolo, zenzero fresco e arancia. Espadas miste, Rolos per ogni gusto e preferenza, piatti vegetariani e Poke, formati dall’abbinamento di riso, pesce frutta, verdura e spezie, con una spesa di circa 17 euro a piatto.

Passiamo ai filetos: Torre de salmao, avocado, salmone scottato e scaglie di tartufo, Tagliata de salmao, zucchine, carote, tagliata di salmone scottato, salsa teriyaki e salsa di soia, Tagliata de atum, zucchine, carote, tagliata di tonno scottato e salsa di soia. Qui la spesa dato il tipo di pietanza è più elevata, passiamo ai 25 euro circa a piatto.

E finiamo con i dolci, qui troviamo varie versioni della cheesecake, un dessert fresco e sempre gradevole, da quella alla fragola, ai frutti di bosco, maracuja o in alternativa spiedini di frutta, pagando poco meno di dieci euro.

Che cosa dire oltre, i locali sono spaziosi, il clima che troviamo è rilassante, elegante e informale, un’ottima scelta sia se si vuole passare una bella serata intima o in compagnia, oppure anche stando in casa, offrendo come ho già detto il servizio a domicilio, in collaborazione con i migliori servizi di delivery.