La festa degli innamorati rappresenta l'occasione perfetta per una cena a lume di candela: le migliori proposte per San Valentino 2020.

San Valentino è una ricorrenza molto sentita dagli innamorati siano essi coppie di vecchia data che “fidanzatini in erba”. Il 14 febbraio tutti i ristoranti della penisola si organizzano per serate a tema, allestendo i tavoli a lume di candela e ricreando menù e atmosfere ricercate. La città di Milano non fa eccezione offrendo una vasta gamma di proposte per trascorrere qualche ora all’insegna dell’originalità e del buon gusto in compagnia della propria dolce metà.

San Valentino 2020: dove mangiare

La terrazza di Via Palestro, sita all’interno del centro svizzero di Via Palestro 2, per San Valentino organizza una serata indimenticabile proponendo un menù alla carte con svariate opzioni stuzzicanti il tutto “condito” da un’atmosfera intima e romantica. Nel cuore di Brera gli innamorati appassionati di arte e cucina saranno certamente conquistati dalla proposta dello chef Daniel Canzian che, grazie alla sapiente fusione di ingredienti naturali e abbinamenti ricercati, saprà colpire dritto al “cuore” e rendere il 14 febbraio una momento indimenticabile.

Il menù, creato ad hoc per la ricorrenza, si aggira sui 70 € bevande escluse. Per chi lo desidera è poi possibile acquistare il pacchetto abbinamento vini al costo di 30 €.

Il ristorante più alto di Milano, al ventesimo piano della WJC tower rappresenta invece un’opzione unica, chic ed innovativa quanto basta per far vivere alla propria dolce metà istanti indimenticabili. Grazie ad un velocissimo ascensore a vetri i commensali potranno accedere al locale godendo di una visuale a 360° sullo skyline della città che già di per sè vale la visita. Ad attenderli lo chef Fabrizio Ferrari che, per l’occasione, propone un menù romantico composto da cinque portate a 95 €, incluso un dessert pastry a cura dello chef Beppe Allegretta.

Per i più giovani non può mancare la proposta più informale, ma non per questo meno gustosa, offerta dal ristorante Tre Cristi sito nel quartiere futurista Porta Nuova Varesine.

Qui, il menù speciale da cinque portate creato per San Valentino ha un costo di 80 € che salgono a 115 € per l’opzione che include l’abbinamento vini.

Coloro che desiderano immergersi in atmosfere entiche e fatate non resteranno certamente delusi dalla proposta del Riad Yacout che promette di essere la location perfetta per vivere un’atmosfera da sogno. Il Riad, nel cuore di Milano, propone per il 14 febbraio un menù delicato e ricercato, un vero e proprio percorso culinario attraverso i sapori marocchini, il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale.





E per chi non si accontenta del solo Marocco non può mancare l’opzione Fusion a cura del ristorante Mu-Fish di Nova Milanese. Il locale, in occasione della serata di San Valentino, propone il menù degustazione young che permette di assaggiare tutte le migliori proposte della cucina al costo di € 40 bevande escluse.

Sarà comunque possibile ordinare anche alla carta per ampliare o modificare alcune portate rendendo la cena ancora più particolare e personalizzata.

Al Jazz Cafè sotto l’Arco della Pace la musica incontra il buon cibo grazie alla fusione perfetta tra proposte ricercate ed un sound di tutto rispetto che vedrà l’alternarsi di musiche brasiliane e DJ set. Il menù proposto, con esclusivi abbinamenti, ha un costo di 55 € incluso vino della casa, acqua e caffè.

Da ultimo una soluzione per le coppie che desiderano qualcosa di diverso da una cena, magari un aperitivo easy, per poi proseguire la serata al cinema o a teatro. In occasione del 14 febbraio il gruppo Planetaria House lancia una formula inedita, l’aperi-Use, o aperitivo in intimità.

Un barman professionale creerà una speciale selezione di cocktail fra cui scegliere il proprio preferito, il tutto accompagnato da snacks e finger food serviti in camera, riservata in Day Use. L’originale servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, in tutti gli hotel del gruppo, proprio a partire dalla serata più importante per gli innamorati.