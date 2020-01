Il Duomo di Milano rappresenta il fulcro della città: tutti i consigli sui migliori ristoranti della zona.

Il capoluogo lombardo è una città molto conosciuta nel mondo perché ritenuta, appunto, capitale della moda. Molto importante oltre a ciò, però, è proprio il monumento che raffigura il luogo, il famoso e illustre Duomo. Grazie al suo stile estremamente impeccabile che lascia senza fiato, ogni anno viene visitato da migliaia e migliaia di persone, ovviamente anche provenienti dall’estero. Per chi però va per la prima volta o che non sa molto bene come muoversi per mangiare qui vicino o, comunque, nei pressi , di seguito verrà elencata una lista guida di ristoranti buoni ed ottimi proprio vicino al Duomo. Così ognuno potrà godere del magnifico paesaggio e di una cucina gustosa.

Ristoranti in zona Duomo

A Milano, essendo una grandissima città e, per di più estremamente visitata in continuazione da turisti, molti cuochi e chef hanno deciso di aprire diversi ristoranti dove mangiare proprio vicino al Duomo.

Maio Restaurant

Questo ristorante si trova esattamente in piazza Duomo, proprio di fronte alle guglie del monumento, più precisamente all’ultimo piano della Rinascente.

Per quanto riguarda la cucina, è del tutto tradizionale ed italiana sempre aperta a nuovi cambiamenti sempre originali. Inoltre, si possono effettuare tutti i tipi di pasti dato che è sempre aperto (dalla colazione, al pranzo, all’aperitivo, alla cena). La struttura possiede uno spazio interno ed una bellissima terrazza affacciata sulla famosa struttura gotica. Inoltre, possiede un ascensore accessibile a tutti. Trovandosi in un punto strategico, non è necessario camminare troppo o prendere vari mezzi e stancarsi per raggiungerlo. Infine, possono essere richieste maggiori informazioni tramite numero di telefono ed e-mail. Nel complesso, sul web è ben votato per la posizione in cui si trova, la buona cucina e l’atmosfera.

I dodici gatti

Quest’ristorante si trova a sinistra del Duomo, più precisamente dentro la Galleria Vittorio Emanuele II, quindi veramente a due passi.

Il suo punto forte, in fatto di cucina, è la pizza, quella napoletana cotta a legna, l’originale di sempre, prodotta con una lievitazione di 24 ore e condita solo con ingredienti del tutto freschi e ottimi. Inoltre, si può gustare carne selezionatissima cotta sulla griglia e diversi tipi di primi piatti tra i quali scegliere. Un’altra bellissima cosa è proprio la struttura che si trova ai piani alti che si affacciano proprio dentro la Galleria.

Per richiedere informazioni e per prenotare si può benissimo chiamare il numero indicato o inviare un’ e-mail. Secondo le recensioni dei clienti il luogo è veramente impeccabile e la cucina è estremamente buona e attenta nei dettagli.





Spazio Niko Romito

Questo ristorante si trova proprio di fronte al Duomo.

Per quanto riguarda la sua cucina, è molto tradizionale ma allo stesso tempo innovativa. Si muove tra le primizie di terra del tutto fresche e pregiate e tra quelle di mare del tutto gustose. Inoltre, dispone di una vasta scelta tra tipi di dessert da mangiare a fine pasto, che sia pranzo o cena. Il design interno risulta molto semplice e calmo in modo da poter permettere di mangiare in tutta tranquillità. Per ricevere ulteriori informazioni e per prenotare è necessario chiamare il numero indicato dal sito web o dall’elenco telefonico o inviare una semplice e-mail. I clienti lo trovano un posto sempre pronto a regalare sorprese sfiziose per il palato e ben esposto.

Nel caso non si abbiano contanti a portata di mano per diversi problemi, questi ristoranti accettano sempre il pagamento tramite la semplicissima carta di credito.