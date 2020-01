Ristoranti particolari a Milano: i migliori locali della città

In città sono numerosi i locali particolari in cui trascorrere una serata diversa dal solito: tutti i nomi e le peculiarità.

La città di Milano è da sempre una delle più visitate in Italia, sia perché città della moda, sua per i suoi monumenti e costruzioni architettoniche ineguagliabili. Grazie a queste caratteristiche, ogni anno, migliaia e migliaia di persone, dagli italiani agli stranieri, si recano qui per visitarla. Alla luce di questo sfrenato turismo, ne ha beneficiato anche l’arte culinaria che ha deciso di aprire tantissimi ristoranti, ognuno diverso dall’altro, in giro per la città. A seconda delle tecniche di cucina, del posto in cui si trovano, dalle bontà proposte e per molte altre ragioni, i clienti che hanno potuto testarli hanno lasciato delle recensioni che portano a capire quali sono i migliori e particolari ristoranti in circolazione.

Ristoranti particolari a Milano

A Milano, per mangiare cibi del tutto ottimi, cucinati da chef e cuochi qualificati e per trovarsi in strutture più o meno fantasiose, si può optare per alcune particolari scelte.

A seconda dei gusti ci sono:

– ATMosfera TRAM: Questo ristorante è facilmente raggiungibile, recandosi in Piazza castello, vicino al Castello Sforzesco. La sua particolarità è quella di essere un vero e proprio ristorante allestito a bordo di un tram. Per quanto riguarda la cucina, si occupa principalmente di piatti di pesce e carne, sempre del tutto aggiornati con i tempi e con le stagioni. Dispone inoltre di una vasta scelta di vini oltre che di un menu per persone vegetariane. Ci si può mangiare tutti i giorni, sette giorni su sette sotto prenotazione che si può effettuare di persona, tramite telefono e tramite una semplice e-mail.

– VUN Andrea Aprea Restaurant: Questo ristorante sofisticato ed elegante, si trova nel cuore di Milano in via Silvio Pellico 3 e ha ottenuto ben due stelle Michelin.

Per quanto riguarda la cucina, si occupa di tradizioni e contemporaneità. Si possono gustare diverse varietà di pesce sempre fresco, cibi del tutto mediterranei, italiani ed europei. Inoltre, predispone menu sia per vegani che per persone intolleranti al glutine ed è aperto soltanto per cena. Per quanto riguarda il design, è ben curato, semplice e moderno per gustare il tutto in estrema tranquillità. Per ricevere maggiori informazioni e per prenotare, basta contattare il numero telefonico o l’indirizzo e-mail.

– Sapori Solari- Salumeria Bistrot: Questo ristorante si trova in via Sofonisba Anguissola 54. Propone varie specialità provenienti dalla tradizione ma anche dalla ricerca di sapori unici. Propone piatti che rispecchiano l’arte culinaria italiana, la cucina mediterranea ed europea, la gastronomia e, inoltre, una scelta vasta tra vini di ottima qualità.

Vi possono mangiare anche persone intolleranti al glutine. Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile telefonare o contattare il ristorante tramite e-mail.





– Ristorante Glauco: Questo ristorante è facilmente raggiungibile, basta andare in via Achille Maiocchi 29. Per quanto riguarda la cucina, ha sempre proposte del tutto innovative, stravaganti e ottime. Si cimenta sull’utilizzo di pesce fresco accompagnato sempre da ingredienti che si sposano perfettamente. Oltre a ciò, segue molto l’arte culinaria italiana, quella mediterranea e dispone anche di una grande varietà di zuppe e prevede una proposta anche per intolleranti al glutine. Per ricevere maggiori informazioni e per prenotare, è possibile telefonare o mandare una semplice e-mail.

– Maison Taurage: Questo genere di ristorante è il primo bistrot marocchino ed è facilmente raggiungibile, basta recarsi in via Varesina 77.

Per quanto riguarda la cucina, è sempre in linea con l’arte culinaria africana, araba, marocchina, mediterranea e contemporanea. È a completa disposizione, inoltre, per vegani e per persone allergiche al glutine. Regala piatti sofisticati sempre pronti a modifiche sofisticate e al passo con i tempi. La sua struttura è in grado di sembrare un’esclusiva casa con stile del tutto marocchino. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al ristorante o inviare una semplice e-mail.