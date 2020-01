Globe Milano: aperitivo o cena nel locale con vista mozzafiato

I clienti del Globe possono godere di una splendida vista mozzafiato: i prezzi e l'offerta per un aperitivo o una cena.

Milano è sicuramente una delle città italiane più visitate, grazie alle tantissime attività, negozi, e bar, è perfetta sia per i turisti che sono in cerca di divertimento, sia per i residenti, che dispongono di tutto il necessario a pochi passi da casa. In questo vasto scenario trafficato, c’è stato un locale in particolare che si è saputo distinguere dagli altri, il Globe, perfetto sia per gli aperitivi con gli amici, che per le cene più romantiche in compagnia della propria metà. Caratterizzato da un design unico e da un’incredibile vista, sarà davvero in grado di lasciarvi piacevolmente sorpresi, andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Globe Milano: il locale

Entrando per la prima volta all’interno del locale potrete facilmente accorgervi dei due colori prevalenti, il bianco e il nero, che colorano non solo tavoli e sedie, ma anche le decorazioni circostanti.

Questi colori applicata alla struttura minimale dei mobili, contribuiscono a dare un forte tono di eleganza mista a modernità, rendendo il locale adatto sia per i giovani, che cercano un ambiente moderno dove potersi svagare, sia per le persone più avanti con l’età, desiderose di fare una cena in un posto tranquillo e raffinato.





L’aperitivo

Il Globe è perfetto anche per gli aperitivi, le proposte di drink, sia alcolici che non, sono davvero tante. Si passa dal normale mojito, adatto sopratutto alle stagioni calde, fino al Margarita, o Old Fashioned, in grado di deliziare il palato con le loro note agrodolci e profumate. Potete tranquillamente decidere se consumare il vostro drink in terrazza, ammirando la stupenda skyline della città, o se restare al bancone in compagnia dei vostri amici, dove avrete comunque tutto lo spazio necessario a disposizione.

Gli aperitivi del Globe sono molto famosi in città per la loro qualità, i barman vengono selezionati in modo accurato valutando le loro preparazioni e la loro velocità, una volta assaggiato un cocktail non potrete più farne a meno.

La cena

Ovviamente, un posto lussuoso e moderno come il Globe, non poteva non mettere a disposizione dei propri clienti la possibilità di cenare direttamente all’interno del locale, senza dover vagare in mezzo a tutto il traffico cittadino alla ricerca di un ristorante. Il menù della cena è molto vario, non comprende solamente le classiche preparazioni occidentali, si espande anche al mondo medio orientale, offrendo complesse preparazioni a base di pesce fritto, o sushi, alimento sempre più in voga negli ultimi anni. Se volete cenare al Globe, senza rischiare di rimanere in piedi a fissare gli altri clienti, vi consigliamo vivamente di prenotare in anticipo, lo staff in gestione si occuperà di assegnarvi il posto migliore in base alle vostre esigenze, facendovi anche decidere tra la cena all’aperto o quella con vista panoramica.

Prezzi

I prezzi del Globe mirano ad essere onesti e convenienti, scegliendo di fare un aperitivo, nel catalogo dei cocktail si potranno trovare drink che vanno da un minimo di 10 euro, fino a 16 euro per quelli più pregiati.

Ovviamente sono presenti anche tantissimi aperitivi analcolici, a base di Spritz o succhi di frutta, c’è davvero una vasta possibilità di scelta. Anche il prezzo della cena è in linea con la qualità offerta dal locale, scegliendo tra buffet o normale ordinazione, il costo si aggira intorno ai 20 euro a persona per una cena di grande qualità e saziante.