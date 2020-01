Ceresio 7: location, ristorante e prezzi

Tra i locali più glamour di Milano c'è senza dubbio il Ceresio 7: la location e i prezzi.

Ceresio 7 è indubbiamente uno dei locali più di tendenza della città di Milano ma soprattutto è la location ideale per gustare un drink o i piatti preparati dallo chef Elio Sironi. Una volta raggiunto l’ultimo piano dell’ex palazzo Enel, il visitatore si trova di fronte ad un’infinita terrazza che regala un panorama completo e mozzafiato del capoluogo lombardo. Il rooftop di Ceresio 7 offre ai suoi ospiti due grandi piscine scoperte, poste alle estremità opposte della grande terrazza, circondate da sdraio e tavolini. Il corpo centrale coperto di Ceresio 7, è dotato di ampie ed eleganti vetrate che permettono di godere del panorama su Milano anche dall’interno del locale. Un lunghissimo e scenografico bancone, separa la cucina e il bar, dalla zona riservata alla clientela.

Le piscine sono aperte tutto l’anno, la sera sono ben illuminate e regalano, anche nei mesi invernali, un effetto acqua/cielo ammirabile ed unico. In inverno le piscine sono scenografiche, ma d’estate danno la possibilità ai clienti di nuotare e rinfrescarsi, sotto il caldo sole milanese. Ceresio 7 è la location ideale per un pranzo o una cena di lavoro, e al tempo stesso per un aperitivo o un incontro romantico. In questo locale studiato nei minimi particolari, troverete infatti anche alcune zone tranquille e riservate, dove potrete chiacchierare in santa pace. Le sedute sono varie, e potrete scegliere tra comodi divani e poltrone in pelle, sedie più formali, od optare per le grandi ed eleganti sdraio a bordo piscina.

Le pareti sono arricchite con quadri e opere d’arte originali, tra cui spiccano due litografie, realizzate dall’artista newyorkese Jean Michel Basquiat.





Ceresio 7: il ristorante

Il ristorante, sia a pranzo sia a cena, offre i piatti studiati e creati dal famoso chef internazionale Elio Sironi, che tra l’altro è anche socio di Ceresio 7. La filosofia della cucina di Elio Sironi è improntata alla ricerca dell’eccellenza e alla cura dei dettagli, e spazia dai piatti mediterranei, a quelli tipici regionali, ed offre anche alcune delizie internazionali. Tra i vari piatti, potrete gustare, un’ottima tartare di manzo alla norcina, con acciughe e tartufo, oppure le capesante alla brace in macco di fave, con spezie e pecorino. Insomma il Ceresio 7 unisce sicuramente in una sola location il bello e il buono del nostro paese, con un occhio di riguardo ai gourmet di tutto il mondo.

Ad accompagnare il menù, c’è una ricca lista di bottiglie di vino d’annata che faranno la felicità, degli amanti del buon vino italiano ed internazionale. Se il ristorante del Ceresio 7 è garanzia di alta cucina e qualità, anche il bar del locale offre cocktail realizzati con la massima maestria e con l’utilizzo di una vasta gamma di ottimi superalcolici.

I prezzi

I prezzi di Ceresio 7 sono in linea con tutti i locali top della città, diciamo in linea generale che un cocktail si aggira sui 15 euro e per una cena si spendono a testa circa 75 euro, vino escluso. Il ristorante offre anche un menu degustazione dal nome Ceresio 7 piatti, al costo di 95 euro. Vi ricordiamo che al Ceresio 7 il servizio è impeccabile e tutto dai bicchieri alle posate, per arrivare ai minimi particolari, è rappresentato da oggetti ricercati e preziosi.

Nulla in questo locale è lasciato al caso, e tutto il personale è a vostra disposizione per garantirvi una permanenza comoda e rilassata, sia che siate presenti per un drink, un bagno in piscina o per una cena elegante. Potete inoltre, comodamente prenotare online, qualsiasi servizio offerto da Ceresio 7.