Ristoranti hipster a Milano: i migliori della città

Ristoranti hipster a Milano: dove trovare ambientazioni non convenzionali e un tocco di passato da far rivivere.

Se ci si interessa a schemi nuovi e non convenzionali, proprio secondo il pensiero hipster, a Milano è necessario frequentare i ristoranti di ispirazione hipster, dove trovare un po’ di passato da rivivere, mangiare cibo di qualità e bere birre stravaganti, il tutto spendendo poco e circondandosi di eventi culturali.

Ristoranti hipster a Milano

Primo vero punto di riferimento hipster a Milano è il Vinyl pub, in piazzale Carlo Archinto, 9. Locale piccolo ma accogliente con buona musica (proveniente da dischi in vinile) e arredamento stravagante ( i tavolini sono barili di latta). Offre piatti di tavola fredda, in estate è possibile anche cenare sul piazzale. Richiestissimi gli economici ma ottimi drink elencati a gesso su una lavagna.

Aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00.

A Milano, in via Friuli, 46, c’è il Lambiczoon, uno dei luoghi più interessanti per chi ama le birre acide, in special modo i Lambic, birre a fermentazione spontanea di provenienza belga.

Articolato su due piani, l’ arredamento è moderno con riferimenti vintage e illuminazione calda e bassa. Il menù spazia tra i classici da pub ( buon assortimento di panini con hamburger) e i piatti tradizionali rivisitati, come insalate, taglieri di salumi e formaggi, fritti di carne e patate accompagnati da salse piccanti e anche dolci originali come il Birramisù.

Aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 02.00 (sabato apertura alle 12.30)

In Ripa di Porta Ticinese, 43, si trova il Mag Cafè, un locale di autentica atmosfera bohémienne, aperto fin dal mattino, specializzato nel modo del bere miscelato. Offre ottimi cocktails dai gusti molto vari e fasce di prezzo accessibili, oltre a colazioni classiche e aperitivi accompagnati da tavola fredda, club sandwich, toast e infine anche dolci.

Arredamento di ispirazione vintage e vissuto, ambientazione anni ’30, molto suggestivo e accogliente.

Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 02.00





Glamour hipster

Uno dei locali più di tendenza attualmente a Milano, il Santeria social club, ha due sedi: una in via Toscana, 31 e un’altra in via Paladini, 8, entrambe arredate in modo moderno ed essenziale, ma dall’atmosfera molto accogliente. Menù di cucina internazionale, ad ispirazione bar ristorante, ricchissimo e variegato. Cocktail bar, buon vino e ottime birre, tutto organizzato in vere drinklist. Ma anche e soprattutto uno spazioso centro culturale con l’organizzazione di eventi, mostre pittoriche, seminari, incontri, musica. Impegnato per l’ambiente nell’aver dismesso la plastica monouso, organizza corsi e spazi artistici.

Aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 02.00 (sabato e domenica dalle 11.00 alle 03.00)

In via Torti 2 si trova il Ristorante&Art bar Le Biciclette, elegante e accogliente.

La connotazione di Art bar si traduce in uno spazio strutturato come una galleria, aperto ad un pubblico sempre più trasversale. Anche cibo e cocktail contribuiscono a caratterizzare l’intento del posto. Il ristorante ha menù alla carta e offre piatti di cucina italiana interpretata con gusto contemporaneo, ma anche focacce, burger, bowls e insalate. Notevoli anche i cocktail internazionali e i nuovi Signature cocktail, firmati dai barman del locale. Organizza eventi culturali e musicali di alto livello, molto raffinati.

Aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 02.00.

Infine il Frida, in via Pollaiuolo, 3, di connotazione Bar&Shop con pausa pranzo di qualità a prezzi corretti. L’offerta è diversa ogni giorno e tiene conto della stagionalità. Cucina ispirata alla tradizione italiana, rivisitata verso la leggerezza. La sera offre una lista di oltre 80 cocktail e un’ampia scelta di birre alla spina e in bottiglia e anche di vini.

Eventi periodici di vendita al piano superiore, all’interno di un ex negozio vintage e sostenibile, un vero open space in cui si organizzano esposizioni, presentazioni, shooting fotografici, corsi, riunioni, anche con comodità di catering.

Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 02.00