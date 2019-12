Tutti i locali in cui poter partecipare alla cena con delitto per attendere l'arrivo del nuovo anno in modo alternativo e festeggiare il Capodanno 2020.

La cena con delitto a Milano per Capodanno 2020 è una delle attività che sicuramente rientrano tra quelle maggiormente ambite e richieste.

Capodanno 2020 Milano: cena con delitto

Vediamo quali sono i locali che permettono di prendere parte a questo genere di evento, riuscendo quindi a trasformare un Capodanno tradizionale in un evento unico.

La Corte della Risaia

Al ristorante La Corte della Risaia il cenone di Capodanno 2020 si tramuta in un evento realmente unico. La cena con delitto viene organizzata in modo abbastanza particolare. I partecipanti a questo evento, infatti, sono i veri protagonisti dato che, durante la cena, viene loro chiesto di compilare un breve questionario che riguarda l’arma del delitto e la caratterizzazione dei diversi personaggi.

Tali informazioni permettono di dare vita a un delitto sempre differente, con la vittima che cambia ogni volta: lo stesso vale per i diversi personaggi che, grazie alle varie informazioni raccolte durante la compilazione del questionario, assumono dei tratti che sono totalmente diversi.

Il personaggio che non cambia mai è il goffo e impacciato detective, che chiede aiuto ai presenti nella sala del ristorante La Corte della Risaia, facendo in modo che l’evento possa essere interattivo e abbastanza divertente per tutti coloro che prendono parte a questo tipo di manifestazione.

Il prezzo della cena con delitto di Capodanno presso questo locale è pari a 44 euro circa. Occorre prenotare affinché sia possibile trovare i posti a sedere presso lo stesso ristorante.

La cena con delitto 2020 Al Pulentin

Un secondo locale dove recarsi per partecipare all’evento della cena con delitto è quello conosciuto con il nome Al Pulentin. In questo caso, per la notte di Capodanno, è possibile assistere a uno spettacolo interattivo vero e proprio. Vi è un copione ben preciso che deve essere seguito dagli attori ma, allo stesso tempo, è anche possibile notare una maggiore interazione.

Il gruppo Spettacolarium si occupa quindi di creare una trama abbastanza fitta e interessante il cui obiettivo finale è quello di rendere maggiormente attratti i clienti e che vogliono mettere alla prova il loro intuito.

Tutti gli ospiti possono avere l’occasione di dare la loro soluzione e svelare il mistero.

Il costo dell’evento è di circa 50 euro a persona e il menu che può essere consumato durante questo gioco di Capodanno è caratterizzato dalla polenta e molte altre ottime pietanze.





Marcellino Pane e Vino

Infine un ultimo locale che ha deciso di organizzare la cena con delitto come evento di Capodanno 2020 è il ristorante Marcellino Pane e Vino. Questo rappresenta una buona scelta qualora si voglia trascorrere una serata in totale relax e divertimento.

In questo locale, infatti, il delitto viene organizzato in maniera ben preciso e con qualche elemento sempre differente che permette di vivere, ogni volta, un delitto che si discosta da quello classico. Una trama molto semplice ma ricca di misteri.

Il costo della cena con delitto proposto da questo locale è di 60 euro a persona.