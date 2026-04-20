Assago in primo piano con Dentro e Fuori dal Comune: luoghi, persone e racconti

Dentro e Fuori dal Comune porta lo spettatore a esplorare Assago tra cascine, canali, il Forum e il lavoro quotidiano di scuole e centri culturali

La trasmissione Dentro e Fuori dal Comune dedica questa puntata alla scoperta di Assago, comune dell’area metropolitana milanese che convive con radici rurali e nuove funzioni urbane. La conduttrice Silvia Valenti guida il viaggio narrativo che mette insieme testimonianze istituzionali, visite ai luoghi simbolo e il racconto del tessuto sociale: un racconto che il pubblico potrà seguire in diretta questa sera, lunedì 20 aprile, alle 23 su il61 e su Telecity e rivedere sui siti il61.it e telecity.it.

Nel servizio emergono i motivi per cui Assago è considerata un centro rilevante per i servizi e il terziario: progetti di sviluppo come il distretto di Milanofiori 2, la presenza del Forum di Assago noto per concerti e grandi eventi — tra gli episodi citati vi sono i contributi legati alle recenti Olimpiadi Invernali Milano-Cortina — e una posizione logistica strategica solcata dall’Autostrada A7 e dalla Tangenziale ovest, aspetti commentati nell’intervista al sindaco Graziano Musella.

Radici agricole e paesaggio

Il passato rurale di Assago è ancora leggibile nel paesaggio: molte aree sono attraversate da una rete di canali e risorgive e il fiume Naviglio Pavese scorre nelle vicinanze, elementi che contribuiscono all’identità ambientale. Il palazzo del Municipio, trasformato da un grande cascinale agricolo in sede comunale, è un esempio tangibile di riconversione degli spazi; nello stesso contesto il Parco Agricolo Sud Milano conserva cascine ancora operative e campagne che dialogano con la città, offrendo un contrasto tra memoria e sviluppo urbano che la puntata mette in luce con cura.

Testimonianze archeologiche

Il servizio tocca anche le origini antiche del territorio: nella chiesa di San Desiderio sono emersi reperti di epoca pre-romana, segno di una frequentazione del sito che precede l’urbanizzazione contemporanea. L’episodio documenta queste scoperte con il supporto dell’architetto Viviana Seveso e di don Matteo Panzeri, che accompagnano le riprese e spiegano l’importanza di salvaguardare il patrimonio storico-religioso come risorsa identitaria per la comunità locale.

Servizi pubblici e vita comunitaria

Il cuore civico di Assago si mostra attraverso strutture dedicate alla cultura e all’aggregazione: la nuova biblioteca e piazza Risorgimento, decorata dall’imponente statua “L’Italia s’è desta”, sono punti di riferimento per residenti e visitatori. La parrocchia di Santa Maria completa il quadro dei luoghi collettivi che la puntata racconta, ponendo l’accento sul valore degli spazi condivisi per la coesione sociale e sulle iniziative che animano la vita cittadina.

Scuola, servizi per anziani e inclusione

La comunità educativa è rappresentata dall’Istituto Comprensivo Margherita Hack, che accoglie oltre 900 studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, mentre il centro diurno locale propone attività culturali e ricreative per le persone anziane. Interventi del vicesindaco Enrica Palma e del direttore Alessandro Algeri spiegano le politiche e i progetti che mirano a rafforzare i servizi, favorire l’integrazione intergenerazionale e promuovere iniziative formative e aggregative sul territorio.

Gastronomia, media e dietro le quinte

Tra i contributi della puntata non manca la rappresentazione del territorio attraverso il cibo: il ristorante L’Agorà propone una ricetta che reinventa i sapori locali in chiave contemporanea, collegando tradizione e innovazione enogastronomica. Inoltre, Assago ospita gli studi televisivi di Telecity Netweek: la conduttrice Silvia Valenti accompagna il pubblico nei locali di produzione, mostrando le sale montaggio, la regia e i dietro le quinte, per spiegare come nascono i programmi e quanto lavoro tecnico e creativo sia necessario per raccontare un territorio.

Programmazione e puntate successive

La rubrica va in onda con cadenza settimanale: Dentro e Fuori dal Comune è trasmessa tutti i lunedì alle 23 su il61 (canale 61 del digitale terrestre) e su Telecity (canale 13 in Lombardia e Liguria, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta); tutte le puntate possono essere riviste sui portali il61.it e telecity.it. Il format, prodotto da Netweek, punta a raccontare luoghi fuori dall’ordinario attraverso le parole di chi li vive, e annuncia la tappa successiva: nella puntata di lunedì 27 aprile il viaggio proseguirà verso Settimo Milanese.