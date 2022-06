Cosa fare a Milano nel weekend dal 10 al 12 giugno: tutti gli eventi

Gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 10 al 12 giugno: scopriamo il programma

In questo week-end estivo Milano ospiterà gli eventi del Fuorisalone 2022, tra incontri, esibizioni e installazioni imperdibili.

Eventi Milano 10-12 giugno: il design

Il design raggiunge ogni angolo di Milano. Tra gli appuntamenti disponibili per tutto il weekend ricordiamo gli eventi in Brera, gli incontri in Triennale e gli appuntamenti da Base con Ikea Festival.

Debutta per la prima volta il Certosa District, il quale ospita importanti realtà internazionali del design, installazioni d’arte, performance e una ricca programmazione serale.

Eventi Milano 10-12 giugno: la musica

Al Parco di Trenno tornano gli I-days, il più grande festival rock italiano che sabato 11 ospiterà gli Imagine Dragons, Rkomi, Mother Mother e tantissimi altri nomi di fama internazionale.

Domenica 12 giugno, alle ore 11, Palazzo Marino ospiterà in Sala Alessi la rassegna gratuita “Palazzo Marino in Musica“, dedicata ai giovani talenti emergenti.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Pasquale Battista, MM spa, Centrale dell’Acqua, Conservatorio G. Verdi di Milano, ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Eventi Milano 10-12 giugno: le mostre

Per tutto il weekend, Ride Milano ospita The Art of the Brick, la mostra dei mattoncini Lego che fa immergere i visitatori nel mondo dell’artista Nathan Sawaya.

Agli Arcimboldi sarà possibile partecipare all’esibizione dedicata alla vita di David Bowie, un racconto tramite le immagini e le memorie del fotografo americano Andrew Kent.

La mostra è un’anteprima italiana, e si compone di 50 scatti, diversi cimeli e documenti originali.

Eventi Milano 10-12 giugno: i bambini

Wow Spazio Fumetto, ospita la mostra Medioevo – Storia, storie e mito a fumetti, un racconto attraverso tavole a fumetti, manifesti e riproduzioni di armature e armi. Disponibile per tutto il weekend.

Appassionati di volo? Tappa obbligatoria a Volandia, il museo del volo: adulti e bambini potranno immergersi nella storia dell’aviazione e delle grandi aziende storiche che hanno reso possibile il sogno di volare.

Sabato 11 giugno, per i più piccini, si terrà uno speciale laboratorio dedicato alla mobilità sostenibile. Grazie al gioco e alla progettazione, i partecipanti potranno divertirsi a costruire case, negozi e giardini.

