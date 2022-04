Mostra Lego “The Art of the Brick” a Milano: date e biglietti

Ad aprile approda al RIDE Milano l’esposizione di Lego art più conosciuta al mondo: una mostra per grandi e piccini

Dal 21 aprile Ride Milano ospiterà la mostra itinerante che ha entusiasmato oltre 7 milioni di persone.

The Art of the Brick: disponibili oltre 100 opere d’arte

L’esposizione immergerà il pubblico nel mondo di Nathan Sawaya, il quale, utilizzando più di un milione di mattoncini, è riuscito a creare oltre 100 opere d’arte in grado di far sorridere e riflettere sia adulti che bambini.

Sarà possibile ammirare il David di Michelangelo, un T-Rex lungo 6 metri, La notte stellata di Van Gogh e anche i capolavori di Leonardo.

The Art of the Brick: l’area Play and Build

Grazie all’area Play and Build grandi e piccini potranno dare libero sfogo alla propria creatività realizzando un capolavoro personale con i mattoncini. La CNN ha definito l’esposizione come “Una delle 10 mostre al mondo da vedere”.

Le creazioni all’interno dell’hub culturale in via Valenza 2 lasceranno i visitatori a bocca aperta.

The Art of the Brick: orari e biglietti

La mostra, aperta fino al 3 luglio, è visitabile nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 20.00

venerdì dalle 10:00 alle 21:00

sabato dalle 9:00 alle 21:00

domenica dalle 9:00 alle 20:00

Il costo del biglietto è pari a 15 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini.

