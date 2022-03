L'imperdibile appuntamento alla Kasa dei Libri dal 4 al 14 aprile

Dal 4 al 14 aprile, alla Kasa dei Libri di Milano, sarà possibile partecipare alla mostra dedicata all’amato ragioniere Ugo Fantozzi. Il percorso racconterà la genesi dello sfortunatissimo personaggio interpretato da Paolo Villaggio.

Mostra Fantozzi: un personaggio indimenticabile

Protagonista indiscusso della cultura popolare italiana, grazie a numerosi lungometraggi, è stato capace di entrare nel nostro immaginario collettivo.

Impossibile dimenticare la nuvoletta inseguitrice, la corazzata Potemkin e persino il suo finto accento svedese nel tentativo di camuffamento.

I visitatori saranno accolti da manifesti, locandine e fotobuste da tutto il mondo, alcune autografate da Villaggio. Ovviamente non mancheranno musiche e spezzoni dei film più famosi, foto di scena e i libri con le sue disavventure. Il personaggio nasce dall’esperienza diretta dello stesso Paolo Villaggio, il quale, lavorava come impiegato dell’azienda Italsider, uno stabilimento siderurgico ora dismesso.

Mostra Fantozzi: l’inaugurazione

L’inaugurazione della mostra si svolgerà venerdì 1° aprile alle ore 17, su prenotazione.

Si ricorda, invece, che l’ingresso alla mostra è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. Indispensabile un focus sui primi quattro film di Fantozzi: ‘Fantozzi’, ‘Il secondo tragico Fantozzi’, ‘Fantozzi contro tutti’, ‘Fantozzi subisce ancora’. Nella giornata del 7 aprile, alle ore 18, verrà presentato il nuovo libro ‘Fantozzi, Ragionier Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato’, di Guido Pautasso e Irene Stucchi.

Mostra Fantozzi: il VHS e la linea di tazze

Il libro di Stucchi e Pautasso spiega come il personaggio del ragioniere riesca ad “amalgamare in se’ la migliore tradizione letteraria, il teatro popolare, la stagione del cinema muto, quella della commedia italiana, gli eroi sfortunati dei cartoon e quelli dei fumetti”. La Kasa dei libri ospiterà questa fantastica mostra che raccoglie anche materiali insoliti, come un VHS russo del ‘Secondo tragico film di Fantozzi’ e una linea di tazze dedicata al personaggio.

LEGGI ANCHE: Sui palazzi di Milano compaiono nidi di legno: l’installazione artistica di Tadashi Kawamata