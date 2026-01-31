Aggiornamenti sulla Viabilità per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutto Ciò che Devi Sapere

Preparati per le modifiche alla viabilità a Milano in occasione delle Olimpiadi 2026. Scopri le nuove strade, i percorsi alternativi e i potenziamenti dei mezzi pubblici per garantire una mobilità fluida durante l'evento sportivo più atteso. Resta aggiornato sulle informazioni utili per viaggiare in città e sfrutta al meglio la tua esperienza a Milano durante le Olimpiadi!

Milano si prepara ad un evento di grande rilevanza: l’accoglienza degli atleti, delle delegazioni e dei tifosi in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Per garantire la massima sicurezza durante questa manifestazione, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità che interesseranno diverse zone della città.

Le chiusure stradali programmate

In particolare, via Francesco Sforza subirà interruzioni al traffico nei giorni cruciali del 5 e 6 febbraio. Queste variazioni sono state approvate dalla Prefettura e dal Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico per facilitare il passaggio della fiaccola olimpica e delle autorità.

Dettagli sulle chiusure

Il 5 febbraio, via Francesco Sforza sarà chiusa al traffico dalle ore 18:00 alle 19:00. Questo provvedimento è necessario per il passaggio della fiaccola olimpica, un momento simbolico e molto atteso. Nonostante la chiusura, sarà garantito l’accesso all’Ospedale tramite via Lamarmora, via San Barnaba e via della Commenda.

Il 6 febbraio, invece, la chiusura avverrà dalle ore 15:00 alle 22:00 per consentire il passaggio delle Autorità. I veicoli non potranno accedere a via F. Sforza, 35 a partire dalle ore 14:00, ma sarà possibile utilizzare gli ingressi di via della Commenda e via Lamarmora. I percorsi pedonali rimarranno invece aperti.

Informazioni utili per i cittadini

Per rimanere aggiornati sulle modifiche alla viabilità e su eventuali ulteriori chiusure, i cittadini possono consultare il sito ufficiale del Comune di Milano. Qui sarà possibile trovare tutte le ultime notizie e dettagli sulle modifiche temporanee riguardanti il traffico e i mezzi pubblici.

Accessibilità durante i Giochi

Nonostante le chiusure, l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la massima accessibilità per tutti. È fondamentale che le strutture sanitarie e i servizi essenziali rimangano facilmente raggiungibili per la cittadinanza e per i visitatori. Le autorità locali hanno predisposto un piano di emergenza per gestire al meglio la viabilità durante i giorni dell’evento.

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi e Paralimpici Invernali, l’atmosfera a Milano si fa sempre più elettrizzante. I festeggiamenti e la partecipazione della comunità renderanno questi Giochi un momento unico nella storia sportiva della città. Le modifiche alla viabilità sono state studiate per garantire una gestione efficiente e sicura degli eventi, contribuendo così al successo di questa grande manifestazione.