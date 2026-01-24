Offerte Imperdibili di Viaggio e Corsi del CRAL per il 2026

Scopri le imperdibili offerte di escursioni e corsi del CRAL per vivere un'esperienza unica nel 2026. Unisciti a noi per avventure indimenticabili e opportunità di apprendimento esclusivo!

Il CRAL è lieto di annunciare una serie diiniziativeeviaggiprogrammati per il 2026, pensati per gli amanti dell’avventura e della cultura. Dalle escursioni in montagna alle mostre artistiche, ogni proposta rappresenta un’opportunità per scoprire nuove esperienze e arricchire il proprio bagaglio culturale.

Attività all’aperto

Per gli appassionati diescursionismo, il CRAL organizza unaciaspolatain Valle Isarco dal 23 al 25 gennaio 2026. Questo evento è ideale per coloro che desiderano immergersi nella bellezza della natura invernale. Le adesioni sono aperte fino al 30 ottobre 2026,

Trekking in Sardegna

Il trekking nel centro orientale della Sardegna rappresenta un’altra avventura imperdibile, programmata dal 23 al 30 maggio 2026. Gli amanti della natura possono iscriversi fino al 23 maggio 2026, preparandosi così ad esplorare paesaggi mozzafiato.

Eventi culturali e corsi

Oltre alle escursioni, il CRAL offre anche eventi culturali. La mostraChagall, Testimone del suo temposi terrà a Ferrara il 1 febbraio 2026. Per chi è interessato, le adesioni devono pervenire entro il giorno stesso dell’evento.

Corso di difesa personale a Milano

In aggiunta, per coloro che desiderano sviluppare competenze pratiche, è disponibile uncorso di difesa personalea Milano. Questo corso si svolgerà dal 15 gennaio al 18 marzo 2026, con adesioni aperte fino al 15 gennaio 2026. Si tratta di un’ottima occasione per apprendere tecniche utili e migliorare la propria sicurezza personale.

Opportunità di studio e benessere

Una proposta interessante è rappresentata dalleborse di studio“Renato Malpeli”, che offrono fino a 2.500 euro per progetti di studio all’estero. Le borse saranno disponibili dal 1 ottobre 2026 al 15 febbraio 2026, con adesioni che chiudono il 31 gennaio 2026. Si invita a presentare la candidatura tempestivamente.

Settimana Azzurra in Toscana

Per le famiglie, il CRAL ha organizzato un evento speciale per Pasqua, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile 2026. L’evento prevede attività pensate per coinvolgere grandi e piccini. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 28 febbraio 2026.

Scoperta della Francia

Per coloro che amano viaggiare oltre i confini nazionali, il CRAL propone un tour dellaFranciainsolita, con un itinerario che include Borgogna, Loira, Aquitania e Perigord, dal 25 aprile al 2 maggio 2026. Questa rappresenta un’opportunità per esplorare la cultura e le bellezze di una delle nazioni più affascinanti d’Europa.

Il CRAL propone un vasto assortimento di attività e viaggi per il 2026, capaci di soddisfare diverse passioni e necessità. Sia che si tratti di un interesse per la natura, dell’arte o della voglia di apprendere, le iniziative disponibili offrono opportunità per tutti. È consigliabile prendere in considerazione queste opzioni per arricchire il proprio tempo libero con esperienze significative.