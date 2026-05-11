Orticola 2026 ai Giardini Montanelli: fiori, mercati e attività per il weekend

Orticola trasforma i Giardini Montanelli in una fiera del verde dal 7 al 10 maggio 2026 con piante rare, attività per tutte le età e iniziative diffuse in città

Dal 7 al 10 maggio 2026 i Giardini Pubblici Indro Montanelli ospitano Orticola, la storica mostra-mercato che celebra il verde urbano e la passione per il giardinaggio. Alla 30ª edizione il festival propone il tema “Il giardinaggio fa la felicità” e accoglie la Spagna come paese ospite, trasformando i vialetti in uno spazio dove scoprire specie insolite, idee per il balcone e progetti rivolti al benessere.

La manifestazione è pensata per chi coltiva piante per hobby e per chi cerca varietà da collezione: tra gli stand si trovano orchidee rare, succulente, piante tropicali e perfino soluzioni anti-zanzare. Oltre al mercato principale, Orticola si estende con FuoriOrticola, una rete di installazioni e iniziative diffuse in città attive fino al 31 maggio, pensate per rendere la settimana primaverile di Milano un percorso botanico a più tappe.

Cosa trovare tra i viali della mostra

Camminando per i Giardini si incontrano vivaisti specializzati, proposte di design per il verde e oggetti originali come i celebri cappelli floreali e le composizioni per eventi. Gli espositori offrono piante per tutte le esigenze: chi cerca piante facili da gestire può orientarsi sulle succulente e sulle aromatiche, mentre i collezionisti possono puntare su orchidee rare o su varietà esotiche. È inoltre possibile acquistare semi particolari, come quelli di anguria gialla o di varietà antiche, e trovare consigli pratici per la cura dei vasi domestici.

Piante insolite e vivaisti da scoprire

Tra gli highlight ci sono esemplari difficili da reperire: specie endemiche, piante carnivore per i più curiosi e varietà provenienti dall’estero. Molti vivaisti portano in esposizione piante come la Passiflora dalle forme sorprendenti o spighe colorate di specie mediterranee. Per i neofiti l’evento è anche una scuola pratica: workshop e dimostrazioni spiegano tecniche di moltiplicazione, gestione del substrato e prevenzione dei parassiti, mentre i più esperti possono confrontarsi su cultivar rare e metodi di coltivazione avanzati.

Eventi collaterali e vita in città

Orticola non è un appuntamento isolato: nel weekend si affiancano iniziative come la Festa Pop di Cascina Cuccagna, che celebra il tredicesimo compleanno con spettacoli, tavolate comunitarie e laboratori; e il debutto del Cotoletta Vintage Market in zona Varesina, dedicato a modernariato e vinili. Il programma cittadino include anche concerti, mostre ai grandi musei e mercatini dell’usato, rendendo la visita a Orticola un’ottima scusa per scoprire il tessuto culturale e conviviale di Milano.

Attività per famiglie

L’evento offre molte soluzioni per chi arriva con i bambini: laboratori didattici, attività sensoriali e percorsi guidati pensati per avvicinare i più piccoli al mondo delle piante. Nei giorni della mostra sono attivi spazi dedicati ai giochi di strada e alle performance circensi nelle iniziative collaterali, mentre all’interno della fiera sono previsti punti informativi per consigli su come scegliere piante adatte a balconi e appartamenti.

Biglietti, orari e consigli pratici

Orticola è aperta dal 7 al 10 maggio 2026. L’orario di giovedì 7 prevede l’apertura dalle 15:00 alle 19:00; venerdì, sabato e domenica l’evento è fruibile dalle 9:30 alle 19:30 con chiusura degli ingressi alle 19:00. Il biglietto intero per venerdì, sabato e domenica costa 13 euro e si acquista esclusivamente online tramite il portale ufficiale MIDA. È disponibile inoltre un biglietto Premium da 20 euro valido per la preview del giovedì pomeriggio.

Logistica e suggerimenti

Per spostarsi conviene usare la metropolitana (fermate consigliate MM3 Turati o MM1 Palestro) o raggiungere i giardini a piedi se ci si trova in centro. I visitatori possono usufruire del servizio di deposito piante per proseguire la visita senza ingombri; la consegna a domicilio è attiva a pagamento nei giorni clou. Meteo permettendo, il sabato è la giornata ideale per passeggiare tra gli stand, mentre la domenica, spesso più piovosa, può essere riservata a musei e mercatini al coperto.

In chiusura, Orticola è un’occasione per riscoprire il valore sociale e il benessere legato al verde: interagire con le piante è un’attività che, oltre a fornire piacere estetico, secondo alcuni studi aiuta a ridurre lo stress e a migliorare l’umore grazie al contatto con il suolo e la natura. Se cerchi ispirazione per il tuo balcone o vuoi semplicemente goderti un weekend fiorito, la visita ai Giardini Montanelli durante Orticola offre idee, acquisti e momenti di scoperta per tutti i gusti.